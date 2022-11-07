Soylu'nun 'haftada 5 bin' açıklaması Kılıçdaroğlu'nu doğruladı, tepki yağdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugünkü basın açıklamasında, "Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu açıklamalarını doğrular nitelikte olan bu açıklamalara sosyal medyada birçok kişi tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, geçen hafta yayınladığı videosunda sokaklarda giderek yaygınlaştığını belirttiği uyuşturucuya karşı uyarıda bulunarak, "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Saray'ın düzeni bu salgını besliyor. Breaking Bad Süleyman çocukların zehirlenmesine göz yummuştur" ifadelerini kullanmıştı.

İBB İYİP Grup Başkanvekili İbrahim Özkan: Haftada 5 bin ise Ayda 20.000, senede 240.000 yakalanabilen uyuşturucu işiyle uğraşan insanı bu topraklar barındırıyorsa vay halimize…

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Soylu, haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyor demiş. Kılıçdaroğlu, söylemişti, Soylu itiraf etmiş oldu; ülke uyuşturucu merkezi haline gelmiş! İstifa etmek için ne bekliyorsunuz?