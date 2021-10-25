CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin MYK gündemine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
Salıcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
CHP'li Salıcı: Gri listede yer alan 23 ülke, Türkiye'nin hangi lige yaklaştığını gösteriyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Türkiye'nin FATF tarafından gri listeye alınmasını değerlendirdi.Salıcı 'Gri listede yer alan 23 ülke, Türkiye'nin hangi lige yaklaştığını gösteriyor' dedi
Haber Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin MYK gündemine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
Salıcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: