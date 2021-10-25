CHP'li Salıcı: Gri listede yer alan 23 ülke, Türkiye'nin hangi lige yaklaştığını gösteriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Türkiye'nin FATF tarafından gri listeye alınmasını değerlendirdi.Salıcı 'Gri listede yer alan 23 ülke, Türkiye'nin hangi lige yaklaştığını gösteriyor' dedi

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin MYK gündemine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Salıcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bize artık masal değil, sandık lazım. Sarayın etrafında oluşan lüks konutlar, Erdoğan'ın halkın yoksulluğunu görmesine engel oluyor anlaşılan. Sandık, bu ülkenin daha fazla vakit kaybetmesinin önüne geçecek tek seçenek.

- Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bir de Türkiye gri listeye alındı. Bunun maalesef sonuçları olacak. Baktık bu gri listede hangi ülkelerle beraberiz diye. Arnavutluk, Burkina Faso, Malta, Fas, Myanmar, Pakistan, Panama, Filipinler, Suriye, Uganda ve Zimbabvey'le beraber gri listedeki 23 ülkeden biriyiz. Bu saydığımız ülkeler, ekonomik olarak hangi lige yaklaştığımızı gösteriyor.

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