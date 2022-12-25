CHP'li Salıcı: AKP sıkı bir tokat yedi ama uslanmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısına katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin’in de katıldığı toplantıda konuşan Salıcı, "CHP'nin siyasi bir saldırı altında olduğunu" söyledi.

'İstanbul seçimlerinde AKP sıkı bir tokat yedi ama uslanmadı'

Partisinin İstanbul seçimlerini 800 binden fazla farkla kazandığını hatırlatan Salıcı, “AKP sıkı bir tokat yedi. Millet ‘sandıkla oynarsan tokadı yersin’ dedi ama bundan uslanmış görünmüyorlar. Döndüler bizim il başkanımıza, İstanbul’un kazanılmasında öne çıkan birkaç önemli siyasetçiden birisi olan Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getiren bir dava açtılar” dedi.

'AKP İBB'ye çökmek için özel çaba içinde'

Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya da dikkat çeken Salıcı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çökmek için AKP, özel bir çabanın içinde. Biz biliyoruz ki bu bir siyasi mücadele, bu bir dava. Bu davadan bir milim geri adım atacak halimiz yok” ifadelerini kullandı. Salıcı, “Bu yarattıkları mağduriyetin vatandaşın gönlünde açmış olduğu vicdan yarasını, vatandaş İstanbul’un ikinci seçiminde nasıl gösterdiyse, bu sefer hep beraber bu süreci örgütleyerek, daha ağır bir tokadı AKP’ye atmasını sağlamamız lazım” diye konuştu.

'Seçime kadar algı operasyonlarına devam edecekler'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştiren Salıcı, “İçişleri Bakanı işini gücünü bırakmış, bizim belediyelerimizle uğraşmayı kendisine iş edinmiş” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını nasıl yıpratırım, onlarla vatandaş arasında olan iyi ilişkiyi nasıl ortadan kaldırırım, vatandaşla aralarını açmak için nasıl iftiralar atarım gibi meselelerle uğraşıyor. Biz kendisine İçişleri Bakanı diyoruz ama aynı zamanda ‘Fotoroman Süleyman’ diyoruz. Kendisinin ve dostlarının içinde bulunduğu bir albümü var, orada uyuşturucu baronları var, mafya babaları var. Önümüzdeki seçime kadar olan süreçte de anlaşılan o ki bizim belediyelerimiz üzerinden, Cumhuriyet Halk Partililer üzerinden, Cumhuriyet Halk Partililerle vatandaşın arasını açmaya yönelik algı operasyonlarına devam edecek.”

'Aralık sonunda açlık sınırı asgari ücretle eşitlenecek'

Ağır bir ekonomik kriz olduğunu belirten Salıcı, “Asgari ücreti artırdılar. Ne kadar artırırlarsa artırsınlar hayat pahalılığını önlemediğiniz sürece, fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla arttırdığınız asgari ücret, vatandaşa nefes alma imkanı bırakmıyor. Bu ay itibarı ile asgari ücret açlık sınırının biraz üstünde ama muhtemelen Aralık sonunda açlık sınırının asgari ücretle eşitlendiğini göreceğiz.” (ANKA)