Asgari ücret emekçinin cebine girmeden açlık sınırının altında kaldı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi Kamu-Ar, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama olarak belirtilen açlık sınırının 9 bin 59 liraya çıktığını duyurdu. Aynı ailenin tüm ihtiyaçlarının insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı ise 26 bin 124 lirayı buldu.

Birleşik Kamu-İş, Açlık-Yoksulluk Araştırması'nın Aralık ayı sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre, açlık sınırı aralıkta bir önceki aya göre 402 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 300 lira artarak 17 bin 65 liraya yükseldi. Aralık ayında yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 702 lira arttı.

2022 yılında açlık sınırı 4 bin 493 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 8 bin 1192 lira yükseldi. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırında son bir yılda toplam 12 bin 612 liralık artış görüldü.

'İki kişinin asgari ücretle çalıştığı aileler bile yoksulluk sınırının altında'

Birleşik Kamu-İş'in verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Açlık sınırının 9 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 26 bin lirayı aştığı aralık ayında, iktidarın belirlediği 8 bin 500 liralık asgari ücret, açlık sınırının 559 lira, yoksulluk sınırının ise 17 bin 624 lira altında kaldı. Aynı aileden iki kişinin asgari ücretle çalıştığı aileler bile yoksulluk sınırının oldukça altında kalan bir gelirle yaşamak zorunda bulunuyorlar. Kaldı ki Türkiye’deki ailelerin çok büyük bir bölümünde sadece bir kişi çalışıyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’de 25 milyon 397 bin hane bulunuyor. Bu hanelerin yüzde 26,8’inde (6 milyon 806 bin hane) hiçbir çalışan bulunmuyor. Yüzde 41,4’ünde ise (yaklaşık 10 milyon 514 bin hane) sadece bir kişi çalışıyor. İki kişinin çalıştığı ailelerin oranı ise yüzde 23,7’de (6 milyon 19 bin hane) kalıyor. Hanelerin geri kalan yüzde 8,1’lik bölümünde ise ikiden fazla çalışan bulunuyor" ifadelerine yer verildi.