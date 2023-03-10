CHP'li Şahin'den Erdoğan'a yanıt: 'Gelmediniz' demiyorum, 'insanları ölüme terk ettiniz' diyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını açıklarken kürsüden hedef aldığı CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan, CHP'li Suzan Şahin'in Meclis'te gündem olan depremle ilgili açıklamalarını hedef alarak, "Hanımefendi konuşuyor, öyle senin konuştuğun gibi değil" ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'a yanıt veren Şahin, İskenderun'da depreme yakalandığını ve bu nedenle ilk gün deprem bölgesinde olduğunu anımsattı.

Meclis kürsüsündeki ifadelerini anımsatan Şahin, "Gelmediniz demiyorum, 'tedbir almadınız, kurtarma yapmadınız, üç gün arama kurtarma ekipleri gelmedi, geldiğinde de malzeme eksikti, insanları ölüme terk ettiniz' diyorum" ifadelerini kullandı.

‘Hâlâ barınma sorununu çözemediniz’

Şahin, şöyle devam etti: "Günlerce uğranmayan göçükler oldu, hala da var. Şimdi de '33. gündeyiz barınma sorununu hala çözmediniz' diyorum. Bir kez daha çağrımızı yineleyip halkımızın eksiklerinin giderilmesini istiyorum. Deprem bölgelerinde yaşayanlar biliyor neyin ne olduğunu. Cumhurbaşkanının sözlerini halkımın vicdanına bırakıyorum. İncinen incinsin! Bunlarla uğraşacak zamanım yok. Kim doğru kim yanlış takdir halkımızındır.."

Ben Türkiye’nin vekiliyim. İskenderun’da depreme yakalandığım için ilk günler oradaydım. Nefes veren milletin sesi olup, milletin meclisinde yaşadıklarımızı anlattım. ++ — Suzan ŞAHİN (@SuzanSahin1881) March 10, 2023

Ne olmuştu?

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eksik ve yetersiz çalışmalarıyla tepki çeken iktidarı eleştirmişti. "Zamanında gelmediniz, Hatay’ı ölüme terk ettiniz" diyen Şahin, "Hatay’a kefen bile vermediniz, 40’lı 40’lı kıyafetleriyle battaniyelere, bazıları da olmayan bacaklarıyla gömüldüler, bazıları gömülemedi bile, uzun günler sıra beklediler" diye konuşmuştu.

Şahin'in ses getiren konuşmasını seçim kararını açıklarken hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bu zavallılar daha bizim ilk gün bakan arkadaşlarım deprem bölgelerindeydi, bürokratlarımız, teknokratlarımız bölgedeydi. Ben de ikinci gün deprem bölgesine ulaştım. Bir turu böyle tamamladıktan sonra ikinci turda Devlet Bey ile buraları dolaştık. Sayın Destici ile dolaştık. Biz yaralıyız, dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor; öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş. Biz sadece Hatay değil 11 ilin 11'inde de çalışmaları sürdürdük" ifadelerini kullanmıştı.