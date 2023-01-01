CHP'li Şahin: Son 3 yılda 13 bin 557 hekim görevlerinden istifa etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz ay Meclis’te yaptığı konuşmada bu yıl kamudan istifa eden uzman hekim ve hekim sayısının 4 bin 194 olduğunu söylemişti.

CHP Balıkesir Millekvekili Dr. Fikret Şahin ise yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1 Ocak 2020 tarihinden 9 Aralık 2022’ye kadar geçen 3 yılda Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından 6 bin 592’si uzman hekim ve 6 bin 965’i pratisyen hekim olmak üzere toplam 13 bin 557 hekimin görevinden istifa ettiğini söyledi.

BirGün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Şahin, “Bu sayılar sağlık sisteminin çöktüğünün ve sağlığın giderek özelleştiğinin en önemli kanıtıdır. Hekimlerimiz kamu kurumlarındaki ağır çalışma şartlarından, düşük ücretlerden ve şiddetten kaçınmak için istifa yolunu tercih etmek zorunda kalmışlardır. Ülkemizin en önemli insan kaynağı AKP’nin rant hevesine kurban edilmiş, özel hastane patronlarını memnun edebilmek için hekimlerimiz kamu kurumlarından bilerek uzaklaştırılmıştır” dedi.

'Son 10 yılda yurt dışına giden hekim sayısı 40 kat arttı'

İyi Hal Belgesi alarak yurt dışına giden hekim sayısının da her geçen yıl arttığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

“Son 10 yılda yurt dışına giden hekim sayısı 40 kat artmıştır. 2012 yılında yurt dışına hekim sayısı 59 iken, 2022 yılının ilk 11 ayında 2 bin 417 olmuştur. Son 10 yılda 7 bin 746 hekimimiz görevlerinden istifa ederek yurt dışına gitmiştir. Geçtiğimiz yıl yurt dışına giden hekim sayımız bin 405 iken, bu 2022 yılının ilk 11 ayında yüzde 97’lik artışla 2 bin 417’ye yükselmiştir. Her ne kadar Sağlık Bakanı Beyaz Reform diyerek sorunları azaltmaya çalışsa da Beyaz Reform tamamen fiyaskoyla sonuçlanmış bir girişimdir. Özellikle 6 Ekim’de yayınlanan Özel Hastaneler ve Ayakta Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle serbest çalışan hekimlerin özel hastanelerde teşhis, tedavi ve ameliyat yapmalarının zorlaştırılmasıyla birlikte hekimlerimiz büyük baskı altına alınmışlardır. Bu da hekimlerimizi istifaya ve kariyerlerini yurt dışında devam etmeye teşvik etmektedir.’’