İki aile hekiminin sözleşmesi yenilenmedi: 'Bize gözdağı mı vermek istiyorsunuz?'

İzmirli sağlık emekçileri ve İzmir Sağlık Platformu, iki aile hekiminin sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Basın açıklamasını İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Muteber Çolak okudu. Çolak, "Anayasa mahkemesi tarafından anayasaya aykırılığı kabul edilmiş, yok hükmündeki bu yönetmeliğe dayanarak 2 aile hekimi arkadaşımızın sözleşmesi yenilenmedi. Burada İzmir il Sağlık müdürüne soruyoruz: Bize gözdağı mı vermek istiyorsunuz?" diye sordu.

Açıklama şöyle:

"İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Anayasa Mahkemesinin İptal Etiği Yetkiyi Kullanmaya Devam Ediyor!

Aile hekimleri bilindiği gibi sözleşmeli olarak çalışıyor ve 2 yılda bir bu sözleşmeler yenileniyor.

29 Haziran 2021 tarihinde çıkan ve 01 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Yönetmeliği (Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği) ile sözleşme imzalama ve fesih yetkisi il sağlık müdürlüklerine verildi. Bu yönetmelikte yer alan 7.madde 'sözleşmelerin yenilenmesi' başlığı altında il sağlık müdürlüğüne komisyon kurma ve sözleşme yenilememe yetkisi veriyordu.

Anayasa mahkemesi açılan mahkemeler sonrası komisyon kararıyla sözleşme yenilenmemesini anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal etti. Yürürlüğe 2023 yılı Mart ayında girmesine karar verildi.

Anayasa mahkemesi tarafından anayasaya aykırılığı kabul edilmiş, yok hükmündeki bu yönetmeliğe dayanarak 2 aile hekimi arkadaşımızın sözleşmesi yenilenmedi. Burada İzmir il Sağlık müdürüne soruyoruz:

Bu hukuk tanımaz keyfi uygulamayı neden yapıyorsunuz? Hedef ne?

Bize gözdağı mı vermek istiyorsunuz?

Sizlerin bu yaptıklarınızdan dolayı sorumluluğunuz olmayacağını mı düşünüyorsunuz?

Ülkede yaşanan sağlık sorunları ortada duruyor. Hastanelere randevu bulunamıyor. Enfeksiyon hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü bu günlerde sağlık sisteminin yükünü omuzlayan aile sağlığı merkezlerine hak gördüğünüz bu mu?

Bu hukuksuz uygulamaya karşı yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtık. Hukuki yolları sonuna kadar kullanacağız. Olumlu sonuç alacağımızdan eminiz. Bu ceza aynı zamanda bu arkadaşlarımıza kayıtlı, sözleşmesi yenilenmeyen meslektaşlarımızdan hizmet alan yurttaşlarımıza yönelik bir cezadır.

Biz buradan soruyoruz; bu kararın kime ne gibi bir yararı var? Arkadaşlarımızın sözleşme feshine gerekçe gösterilen maddeler idari konular ile ilgili. Ve hukuksal sorun olmadığı ispatlanmış konular. Mesleki veya etik açıdan meslektaşlarımızın aldığı hiçbir ceza yok. Yaşadığımız sorunlarla ilgili çözüm üretmeyen müdürlük iki aile hekimini mağdur ederek ne elde edecek?

Biz sağlıkta şiddete karşı çözüm bulmanızı, etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarmanızı bekliyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin olması gerektiği şekilde verilebilmesi için mücadele eden aile hekimlerine destek olmanızı istiyoruz. Bir an önce sözleşmesi yenilenmeyen arkadaşlarımızın sözleşmesini yenilemenizi bekliyoruz.

Biz enerjimizi mesleğimize ve hastalarımıza ayırmak istiyoruz. Ama ne yazık ki yetkili makamlardaki kişilerin keyfi ve hukuksuz uygulamaları nedeniyle yine alanlardayız. İlimizde yaşanan sağlık alanındaki sorunların çözümü için bizimle aynı tarafta olmanızı bekliyoruz.

Makamlar sizin olabilir ama halka sağlık hizmeti üreten biziz. Biz yoksak sağlık yok. Bu haksız ve hukuksuz sorun çözülene kadar alanlarda olmaya devam edeceğiz. Her gün aile sağlığı merkezlerinde yaşanan şiddete sessiz kalanlar keyfi bir şekilde iş güvencemizi tehdit ediyorlar.

Hastanelere randevu bulunamadığı, hekimlerin ülkeyi terk ettiği bir ortamda hekimlik mesleği ile ilgili olmayan konulardan alınan ceza puanları ile nasıl çalıştığı bilinmeyen komisyonlarda karar verilen sözleşme fesihlerini kabul etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! İş güvenceli çalışmak istiyoruz."

İzmir Sağlık Platformu: İzmir Aile Hekimleri Derneği, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Genel Sağlık-İş, İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği