CHP'li Polat, Soylu’ya sordu: FETÖ firarisi Adil Öksüz nerede?

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi üzerine söz aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sorular yönelten Polat, hiçbir sorusuna cevap alamadı.

‘FETÖ’ firarisi Adil Öksüz’ün akıbetini soran ve Öksüz yurt dışında ise iade sürecine ilişkin bir çalışma içinde olunup olunmadığının cevaplandırılmasını isteyen Polat, şöyle konuştu:

“18 Temmuz 2016'dan bu yana firari olan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanıp serbest bırakılan FETÖ üyesi Adil Öksüz'ün serbest bırakılması, firar etmesi ve yakalanmamasıyla ilgili tartışmalar kamuoyunda devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 Aralık 2019'da katıldığı bir televizyon programında ‘Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz ama bizde kalsın’ demiştir. Bu açıklamanın üzerinden üç yıl geçmiştir. Adil Öksüz yurt içindeyse neden yakalanmamıştır, yurt dışındaysa Adil Öksüz'ün iade edilmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Bunların cevaplanmasını istiyorum” .

