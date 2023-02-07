CHP'li Öztunç: Elbistan çok kötü durumda, gıdaya ulaşamıyoruz

Elbistan'da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç katıldığı Halk TV canlı yayınında, "Dün öğlen meydana gelen depremin ardından Elbistan dümdüz olmuş durumda" ifadesini kullandı.

Öztunç, "250 cenaze var enkaz altından çıkan. Gece çok soğuktu ve herhangi bir yetkili yoktu. Yakınlarını enkaz altında bekleyenlere sadece birer tane bisküvi verildi. Gıdaya ulaşamıyoruz, yardıma ulaşamıyoruz. Burada neredeyse yıkılmayan bina yok. Binlerce yaralı enkaz altında kurtarılmayı bekliyor" açıklamalarında bulundu.