CHP'li Öztunç: Defalarca uyardık, ‘tedbir alın’ dedik

CHP Genel Başkan Yardımcısı 'AKP’nin beceriksizliği ormanlarımızın, ciğerlerimizin yanmasına neden oluyor' yorumunda bulundu.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin bir görüntü paylaşarak “Datça’dan gelen görüntüler çok kötü. Maalesef bir kez daha yangınla mücadelede başarısız olunuyor. Defalarca uyardık, ‘tedbir alın’ dedik ama AKP’nin beceriksizliği ormanlarımızın, ciğerlerimizin yanmasına neden oluyor” dedi.

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