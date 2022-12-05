CHP'li Öztrak'tan TÜİK'e 'enflasyon' tepkisi: Boş teneke çok ses çıkartır

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayında yıllık enflasyonu yüzde 84,39, aylık artışı ise yüzde 2,88 olarak duyurmuştu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise TÜİK’in duyurduğu Kasım ayı enflasyon verileri için, “‘Boş teneke çok ses çıkarır.’ Bu kifayetsizler gürültü yaparak, dersi kaynatmak isteseler de, milletimiz sandıkta bunlara okkalı bir ders vermeye hazırlanıyor. Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı unutmaz" dedi.

12 aylık tüketici enflasyonu ve gıda enflasyonu verilerini sosyal medya hesabından paylaşan Öztrak, şunları kaydetti:

“Fiyat etiketleri şişerken, enflasyon düşüyor. Enflasyonda ‘baz mevsimi’ başladı. Tarihimizde hiç görülmemiş bir hızda enflasyonu şahlandırdılar. Beceriksizlik çıtasını o kadar yükseğe koydular ki, artık beceriksizlikte kendilerini aşamayınca, enflasyonun gazı da kesildi.

Şimdi sorumluluktan kaçmak için algı operasyonlarına hız vermeye sıra geldi. Millet bizzat yaşadığı ekonomik yıkıma yabancılaştırılacak. Enflasyonun yüzde 19’dan, yüzde 84’e düşürüldüğüne inandırılmaya çalışılacak. Yandaş kalemler, troller, tam gaz dezenformasyon fırtınası estirecek.

Yeter ki bu kifayetsizlerin beceriksizlikleri hiç konuşulmasın. Yeter ki tüm dünyada gıda fiyatları düşerken, Türkiye’de gıda enflasyonunun yüzde 102’yi aştığı, gıda enflasyonunda yeni bir rekor kırıldığı, mutfaklarda yangının büyüdüğü haber olmasın.

‘Boş teneke çok ses çıkarır.’ Bu kifayetsizler gürültü yaparak, dersi kaynatmak isteseler de, milletimiz sandıkta bunlara okkalı bir ders vermeye hazırlanıyor. Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı unutmaz. Bugün sorumluluktan kaçmaya çalışan, yarın sonuçlarından kaçamaz.”