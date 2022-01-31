CHP'li Öztrak'tan İYİP'li Ağıralioğlu'na yanıt: Biz herkesin oyuna talibiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK gündemine dair basın toplantısı gerçekleştirdi.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun “Biz olmasak CHP Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alabilir" çıkışı yapmasına ilişkin soruya Öztrak, “Biz Millet İttifakı olarak milletimizin sıkıntılarını kesmek, ülkemizin önünü açmak, Türkiye’ye gerçek demokrasiyi getirmek için bir araya gelen partileriz. Millet İttifakı olarak herkesin düşüncesini ifade etmesi için mücadele ediyoruz. Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz. Genel Başkanımız helalleşmek için, toplumun barışması için, kucaklaşmak için ‘ben ateşten gömleği giydim’ diye boşuna söylemiyor. Biz bu ülkede kavgayı bitirmeye talibiz" karşılığını verdi.

Öztrak'ın konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

'O kibirli yüz ekranda görüldüğünde kanal değiştirin'

Bu kin ve nefretin vücut bulmuş hali, çocuklarımıza da musallat oldu. Babasını kurtarmak için kendisinden yardım isteyen bir çocuğumuzu kullandı. Böylesi çirkin bir istismarı siyasi tarihimizde görmedik, duymadık. Kin ve nefret şeytanidir, sevgi ve hoşgörü rahmanidir. Milletimizle birlikte bu nefret dilini, sandıkta koparacağız.

Sandık gelene kadar da, ailelerimizden bir istirhamımız var. Kin ve nefret tohumlarının televizyonlardan, radyolardan sızarak çocuklarımızın akıllarını karıştırmasına fırsat tanımayın. Ebeveyn kontrolünü elden bırakmayın. O kibirli ses televizyondan duyulduğunda, o kibirli yüz ekranda görüldüğünde kanal değiştirin.

'Genel Başkanımızın uyarıları herkesin kulağına küpe olsun'