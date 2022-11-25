CHP'li Öztrak: Yüzde 9 faizden sanayicimiz yararlanacak mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin "Sizin elinizi yüzde 9 faizde tutan ne? Nassınızın sınırı yüzde 9 faize kadar mı? Yüzde 9 faizin caiz olduğuna, neye göre karar verdiniz? Peki, sarayın bu yüzde 9 faizinden kim yararlanabilecek? Sanayicimiz yararlanacak mı? İhracatçımız yararlanacak mı?" dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada maktu harçlara, emlak vergisine, damga vergisine, trafik para cezalarına, pasaport ve diğer değerli kağıt bedellerine hükümetin yüzde 122,93 zam yaptığını dile getirdi.

Öztrak "Bu, yeniden değerleme oranında daha önce görülmemiş bir rekor. Bunlarda insaf yok, millete acımak yok. Hükümet, kendi alacağına yüzde 122,93 zam yapıyor. Ama iş insanı, tüccar, esnaf, bu zammı millete yansıtınca, sarayın kibirlisi bunları suçlu ilan ediyor. Onu bunu suçlamayı bırakın, vergi ve harçlara uygulanacak zammı, yarıya indirme yetkiniz var. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yüzde 80 indirim yetkiniz var. Bu yetkileri kullanın. Vatandaşı, sebep olduğunuz hayat pahalılığına bir defa daha ezdirmeyin. Yeni kamu zamlarıyla çifte kavurmayın" diye konuştu.

Dün Merkez Bankası'nın gelen talimatı uyguladığını ve tabela faizini yüzde 10,5'ten yüzde 9'a çektiğini kaydeden Öztrak, "Ama artık daha fazla faiz indirimi yapmayacağını da ilan etti. Allah aşkına. Sizin elinizi yüzde 9 faizde tutan ne? Nassınızın sınırı yüzde 9 faize kadar mı? Yüzde 9 faizin caiz olduğuna, neye göre karar verdiniz? Peki, sarayın bu yüzde 9 faizinden kim yararlanabilecek? Sanayicimiz yararlanacak mı? İhracatçımız yararlanacak mı?" diye sordu.

'5 milyar dolara 'katil Sisi' bir anda oluyor 'dostum Sisi''

Öztrak şunları söyledi:

"Saray ekonomide sıkıştıkça emir alıyor. Suudi Arabistan Erdoğan'a 'Sisi'nin elini sık, 5 milyar doları Merkez Bankana yatırayım' diyor. 5 milyar dolara, 'katil Sisi', 'zalim Sisi', 'darbeci Sisi', bir anda oluyor 'dostum Sisi.' Meydanlarda ardından hıçkıra hıçkıra ağlanan, 4 parmak yapıp selamlatılan Rabia, Katar topraklarına gömülüyor. Bu arada sarayın bekçisi de 'Sisi yetmez, Esad'ın huzuruna da bir var, birkaç milyar da oradan al, belki seçime kadar dayanırız' diye ter ter tepiniyor.

Türkiye'miz sırtına tüneyen, Türkiye'nin sırtına tünediği için kendini dev sanan bu siyaset fukaralarını artık sırtından atmaya hazırlanmaktadır. Milletimiz, bu siyaset fukaralarını sırtından attığı gün medeniyet ve refah yolunda, dev adımlarla koşmaya başlayacaktır. Dostluğu aranan, hasımlığından kaçınılan bir ülke olacaktır. İşte biz bunu yapmak için geliyoruz. Ülkemizi kısır tartışmalardan çıkarıp, Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı'nda feraha ve refaha kavuşmuş bir ülke yaratmak için geliyoruz. Sayın Genel Başkanımız, 3 Aralık'ta Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı'nda ülkemizi, feraha ve refaha çıkaracak büyük bir vizyonu kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye, yepyeni bir ufka yelken açacak. Omuz omuza vereceğiz, aziz milletimizi hak ettiği feraha ve refaha kavuşturacağız. Biz hazırız, milletimiz hazır."