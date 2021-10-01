CHP'li Öztrak: Yoksa yakında kabine değişikliği mi var?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere gittiği Soçi'deki heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yer almadığını hatırlatarak "Anlaşılan Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmeyi, nedense kendi kabinesinden bile saklıyor" dedi.

Öztrak "Hayırdır? Artık kendi bakanlarınıza da mı güvenemiyorsunuz? Yoksa çok yakında bir kabine değişikliği mi var?" diye sordu.

Partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Öztrak konuşmasına bugün ölen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e rahmet dileyerek başladı. Toplantıda ele aldıkları konuları "işsizlik, hayat pahalılığı, yurttaşlarımızı ezen borç yükü, Erdoğan Şahsım Vesayet Rejiminde devlet yönetiminde yaşanan tıkanma, İdlib başta olmak üzere, dış politikamızdaki savrulma, hâsılı, milletimizi inim inim inleten buhran" olarak açıklayan Öztrak "buhrandan çıkış için yapılması gerekenleri de, toplantımızda ele aldık" dedi.

"Güçlendirilmiş ve her türlü vesayetten arındırılmış parlamenter sistemi bu ülkeye getirmekte kararlıyız" diyen Öztrak üst üste gelen zamları yeni zamların beklediğini söyledi.

'Yapılacak zammın boyutu konusunda anlaşamıyorlar'

Öztrak dün akşam EPDK'nin elektriğe zam olmadığını açıkladığını ancak bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanması gereken dördüncü çeyrekle ilgili elektrik tarifesinin hâlâ ortada olmadığını söyledi. Öztrak "EPDK kararları Kurum’un internet sitesinde de yayımlanmadı. Neden? Anlaşılan kış gelirken elektrik zamlarının da eli kulağında… Ama yapılacak zammın boyutu konusunda anlaşamıyorlar" dedi. Akaryakıta da büyük zamların eli kulağında olduğunu söyleyen Öztrak "Bugün paramız pul olduysa, mutfaklar yangın yerine döndüyse, millet pahalılıktan yıldıysa, Erdoğan Şahsım Hükümeti’nden sıtkı sıyrıldıysa sebebi bellidir. Beceriksiz Erdoğan Şahsım Hükümeti sebep, hayat pahalılığı sonuçtur" diye konuştu.

'Sanayicilerimiz son derece rahatsız'

"Milleti can derdine düşüren, Erdoğan Şahsım Hükümeti hâla rant derdinde" diyen Öztrak "Hazırladıklarını duyduğumuz yasa tasarısıyla, sarayın valileri Organize Sanayi Bölgeleri'nin başkanlığına geçecekmiş. OSB’lerin özerkliğini bitirecek bu düzenlemeden, sanayicilerimiz son derece rahatsız " ifadesini kullandı. Öztrak "OSB’lerin en büyük gelir kaynağı olan, OSB’lerde arazi tahsisine artık Valiler, Kaymakamlar, Yani Saray karar verecek. Anlaşılan şimdi de OSB’lerin fişini çekmeye hazırlanıyorlar" diye konuştu.

Öztrak "Siz OSB’lerle uğraşacağınıza, Öğrencilerimizin yurt sorununu çözsenize… Gençler 'Yurt yok' diye bar bar bağırıyor. Ama Erdoğan ve bakanları 'Yurt sorunu yok' diyor. 19 yıldır öğrencilerimize yeterli sayıda yurt yapmayanlar, 5 milyon Suriyeliye ülkemizi yurt yaptılar. Biz boşuna demiyoruz. 'Bunlar el iyisi' diye… Bunların sevmediği bir tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve tabi ki hakkını arayan gençlerimiz" ifadesini kullandı.

'Rusya'nın devlet televizyonunda bir kere daha tahkir edildi'

İdlib'deki gelişmeler ve Erdoğan'ın Soçi ziyaretine ilişkin ise Öztrak şunları söyledi:

"Erdoğan İdlib’i konuşmak üzere bir kez daha, koşa koşa Putin’in ayağına gitti. Geçen sefer 36 askerimiz şehit olduğunda, Kremlin kapısında bekletilmişti. Şimdi de ortak basın toplantısı yapmadan nelerin görüşüldüğünü, hangi kararların alındığını kamuoyuyla paylaşmadan, uçağında yandaş gazetecilere demeç vermekle yetinerek geri döndü.

Daha önce Erdoğan’ın Putin’in kapısında bekletildiği görüntüler Rus devlet televizyonunda kronometre tutularak verilmişti. Bu ziyarette de yine devlet televizyonunda yapılan bir yayında, program sunucusu Erdoğan’a 'ikiyüzlü' dedi. Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Erdoğan, Rusya’nın devlet televizyonunda bir kere daha tahkir edildi."

Erdoğan'ın İdlib'i ve Libya, Karabağ konularını konuşmaya gittiği Rusya'ya giden heyette Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yer almadığına işaret eden Öztrak "Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Anlaşılan Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmeyi nedense kendi kabinesinden bile saklıyor. Hayırdır? Artık kendi bakanlarınıza da mı güvenemiyorsunuz? Yoksa çok yakında bir kabine değişikliği mi var?" diye sordu.

"Erdoğan'ı bir kez daha uyarıyoruz" diyen Öztrak "Askerimizin yanına, yöresine düşecek her bombadan sırtına sıkılacak her terörist kurşunundan sadece Ruslar, Suriye rejim güçleri veya teröristler değil, siz de mesul olursunuz. Çünkü askerimizi hava savunma sistemi olmadan, Suriye rejim güçleri ile eli kanlı teröristlerin arasına tampon gibi koyan sizsiniz" ifadelerini kullandı.

'S-400'ler neden Reyhanlı'ya konuşlandırılmıyor?'

Erdoğan'ın Rusya'dan ikinci parti S-400 alınabileceği yönündeki açıklamalarına değinen Öztrak "Hakikaten 2,5 milyar dolar verip aldığımız S-400’ler nerede? Bu füzeleri Reyhanlı’da neden konuşlandıramıyorsunuz? Elinizi kim tutuyor?" dedi.

"S-400’leri paketinden çıkaramayanlar, şimdi Rusya’nın gönlünü hoş etmek için ikinci bir S-400 alımından bahsediyorlar" diyen Öztrak "Siz önce, aldığınız ilk S-400 paketini sahaya sürün de bir görelim" diye konuştu.

Öztrak "Erdoğan Şahsım Hükümeti’nin dış politikadaki ezikliği, artık saklanamaz bir hal aldı. New York’ta 'dostum' dedikleriyle, cami avlusunda düşman oluyor. Ülkede aslan, dışarıda pısmış kedi" dedi.

Erdoğan'ın ABD ziyaretinde bir televizyona verdiği söyleşiye değinen Öztrak "Amerika’ya milletimizin itibarı üzerinden güzellemeler yapacak kadar aklını, izanını kaybetti. 'Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye gibi değilmiş, çok güçlü bir ülkeymiş.' Böyle bir cümleyi, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu söyleyen bir kişi nasıl sarf edebilir? Bu yıkama yağlama rağmen, Amerikan Başkanından randevu koparamayınca da, keskin bir dönüş yaptı" dedi.

"İlk seçimde biz işbaşına geleceğiz" diyen Öztrak "Erdoğan Şahsım Hükümetinin de, vesayet rejiminin de notunu millet verdi. Tasdiknamesini hazırladı. Ellerine tutuşturmak için de milletimiz sandığı sabırsızlıkla bekliyor" diye konuştu.