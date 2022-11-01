CHP'li Öztrak: Genel başkanımız ailelerin derdini anlatıyor, atama bakan tehditler savuruyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı videonun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi.
Öztrak, sosyal medya paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:
“Akşam genel başkanımız anaların babaların derdini anlatıyor. Atama bakan, silahlı güvenlik bürokrasisinin başındakilerden medet umup tehditler savuruyor. Bu, sarayın talimatıyla seçilmişleri bürokratik vesayet altına alma girişimidir. Bize sökmez. Korkutamazsınız.”