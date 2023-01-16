CHP'li Öztrak: 2023 seçimleri ‘rant ve talan’ diyenlerle ‘helalinden kazanç’ diyenler arasındadır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin bugünkü MYK toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, “Artık miadı dolmuş, müzelik olmuş Erdoğan’ı hiç kimse kurtaramaz. Ne psikolojik savaş aracı olarak kullanmaya kalktığınız, SADAT gibi paramiliter artıklar ne Pelikanlar ne de Ebabiller kurtarır. Korkunun ecele faydası yok. Korkuyorlar, korktukça çirkinleşiyorlar. Ama unutmasınlar ‘Korku suçu, suç da cezayı getirir.’ Hayat yaptığımız seçimlerden ibarettir. Bu seçimde nasıl bir hayata sahip olacağımıza, nasıl bir Türkiye istediğimize, hep beraber karar vereceğiz” dedi.

Öztarak, Kasımpaşa'da açılacak olan "Erdoğan Müzesi"ne atıfla şunları kaydetti:

"Artık bu ucube rejim metal yorgunudur. Miadı dolmuştur. Son kullanma tarihi geçmiştir. Anlaşılan bunu kendileri de idrak etmişler, Kasımpaşa’da, bir Erdoğan Müzesi hazırlıyorlarmış. Artık müzelik olduklarını, kendileri de kabul etmişler. Biz, bu müzede nelerin sergilenmesi gerektiğine dair, kısa bir öneri listesi oluşturduk. Bu müzede seçim kazanmak için meydanlarda okuttuğu, terörist başının mektubu mutlaka olmalı. Yanına da, Trump’ın yüzüne çarpamadığı, kendisine ‘aptal olma’ diye hakaret eden, mektubun bir kopyası konmalı. Eski ortağı Hoca efendisiyle beraber ıslandıkları yağmurdan, birkaç damla numune, gözyaşı şişesi içerisinde bir köşede yer almalı. Süleyman Şah türbesini kaçırırken terk ettikleri vatan toprağından, bir avuç mutlaka burada bulunmalı.

Kremlin sarayında, Putin’in kapısında kaç dakika bekletildiğini saymak için, Rus devlet televizyonunun kullandığı kronometre, bir köşeye konmalı. Paraları sıfırlama talimatını içeren, 17-25 ses kayıtları müzede yankılanmalı. Ayrıca kulaklıkla, üç ayrı dilde tercümesi yapılmalı. Bu yapılmalı ki dünya âlem, Erdoğan’dan ibret alsın. Yine, bakan çocuklarının evinde çıkan, para sayma makineleri, çelik kasalar, dolar dolu ayakkabı kutuları bu müzede mutlaka olmalı. Cari açığımızı kapatıyor diye ödül verdikleri Reza Zarrab’ın balmumu bir heykeli bir köşede durmalı. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. İsterlerse, Mansur Başkan’dan rica ederiz, 800 milyon doları aşan maliyetiyle, bir israf anıtı olan Ankapark’taki dinozorları da, bu müzeye gönderebiliriz. En azından gelecek kuşaklar bu dinozorlara bakar da, bu ülkeyi nasıl ‘yönetmemek’ gerektiğini, gözleriyle görürler."

'Bu seçim, milletin ufkunu karartanlarla, milletin ufkunu aydınlatanlar arasındadır'

Gelecek seçimlere ilişkin de konuşan Öztarak, "2023’te yapacağımız seçim, sıradan bir seçim değildir. Bu seçim, ‘Söz de, yetki de sadece benimdir’ diyen, otokrat bir zihniyetle, ‘söz de, yetki de milletindir’ diyen, demokrat bir zihniyet arasındadır. Bu seçim ‘Dediğim dedik, söylediğim buyruk’ diyenlerle, ‘istişareye, müzakereye değer verenler’ arasındadır. Bu seçim, ‘saraya sadakat’ diyenlerle, ‘devlette liyakat’ diyenler arasındadır. Bu seçim ‘doların yeşilini’ sevenlerle, ‘doğanın yeşilini’ sevenler arasındadır. Bu seçim, milletin ufkunu karartanlarla, milletin ufkunu aydınlatanlar arasındadır. Bu seçim, ‘rant ve talan’ diyenlerle, 'helalinden kazanç’ diyenler arasındadır" dedi.

'Paramızı pul ettiler. Milletimizi hayat pahalılığına ezdirdiler'

Gündemi değerlendiren Öztrak, şunları söyledi:

"Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. İstikrar vaadiyle pazarlanan ucube şahsım yönetim sistemi, ülkemizde ne ağız tadı bıraktı ne de istikrar. ‘Tek başımıza yöneteceğiz, çabuk karar alacağız’ dediler. Dünyanın en büyük ekonomileri liginde, ülkemizi ilk yirmiden, düşme sınırına getirdiler. Paramızı pul ettiler. Milletimizi hayat pahalılığına ezdirdiler. Parti devleti, devlette liyakati sıfırladı. İkbal peşindeki memurlar, devletin memuru gibi değil, partinin memuru gibi davranır oldu. Ülkemiz bu ucube rejimin liyakatsiz kadroları elinde, Narcos film setine döndü. Yirmi sene yönettikleri ülkede, açlığı, fakirliği hortlatanlar, ülkeyi bu hale düşüren kendileri değilmiş gibi şimdi çıkmışlar, On parmaklarında on kara bize sürmeye çabalıyorlar. Milletten utanmadan oy istiyorlar. Sorunların sebebi olanlar, sorunların çözümü olamazlar. Milletimiz bunların ne yaptığını gördü, notlarını verdi. Artık sandık vakti. Halkımız bu ucube rejimi sandığa gömmeye hazırlanıyor. Milletimiz sandıkları patlatacak, biz de milletimizin tertemiz oylarını, Sonuna kadar koruyacağız. Biz hazırız. Kararlılıkla adım adım, stratejimize sadık kalarak hem CHP hem de Altılı Masa, büyük bir disiplin içinde sandığa yürüyoruz. Baştan beri uyguladığımız programa uygun olarak, bu ay sonunda, milletimizi önce feraha çıkaracak, sonra da refaha ulaştıracak programımızı ve ülkemizi nasıl yöneteceğimize dair yol haritamızı açıklayacağız. Bugünkü toplantımızda tüm bu hazırlıkları, bir kez daha gözden geçirdik."

Anayasa teklifine ilişkin CHP'nin tutumu

Öztrak, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP ve MHP’nin anayasa teklifi ile ilgili soruya, Öztrak; “5 Ocak’ta altı partinin Genel Başkanlarının yaptığı ortak açıklama nettir. Liderler; iktidara eğer samimiysen, muhalefetten gelecek önerilere önyargısız yaklaş çağrısı yapmıştır. Şimdi başörtüsüne ‘gollük pas’ diyen Erdoğan’ın bu konuyu çözme konusunda ne kadar samimi olduğunu bu süreçte hep beraber göreceğiz” yanıtını verdi.