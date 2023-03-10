CHP'li Özkoç’tan YSK’ye 'parmak boyası' çağrısı

YSK, dün aldığı kararla seçimlerde parmak boyası kullanılması talebini reddetmişti. İYİP YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, “Yüksek Seçim Kurulu, ‘Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına’ şeklinde karar verdi” demişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, YSK’nın kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımına YSK’nın hesabını etiketleyen Özkoç, şunları kaydetti:

“YSK’ya çağrımızdır: YSK seçim güvenliği için ‘parmak boyası’ kullanılması talebini kanun yürürlükten kaldırıldı diye reddediyor. Anayasa madde 79 açık. YSK bu kararı alabilir. Seçim güvenliği için ‘parmak boyası’ kullanılması kararını alın!”