CHP'li Özkoç'tan 'Soylu' açıklaması: Bu adam muhakkak görevden alınmalı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de bugün düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini söylerken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında da konuştu.

‘Soylu görevden alınmalı ve yargılanmalıdır’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevinden alınması gerektiğini söyleyen Özkoç, Soylu hakkında "‘İstifa etmelidir’ demiyorum, çünkü onda istifa edecek yüz yok. Onun yüzünün kızarmasını, istifa etmesini bekleyemeyiz. Hala işleyen bir mekanizma varsa bu adam muhakkak görevinden alınmalıdır ve Yüce Divan’da yargılanmalıdır” diye konuştu.

‘Kılıçdaroğlu, sağdan da oy alabilecek bir lider’

Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında da konuşan CHP’li Özkoç, sağdan da oy alabilecek cumhurbaşkanı adayı ile ilgili soruya ise “Kemal Kılıçdaroğlu sağdan da oy alabilecek bir lider” yanıtı verdi.

CHP’li Özkoç, kendisine yönlendirilen “Zaman zaman Abdullah Gül’ün adaylığı ile ilgili konular gündeme geliyor. Sağdan da oy alabilecek birinin cumhurbaşkanı adayı konuşuluyor” sorusunu ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ diyerek yanıtladı.

Özkoç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela Kemal Kılıçdaroğlu, sağdan da oy alabilecek bir lider. Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Tüm Türkiye’yle, geçmişimizle, bütün yaralarımızı saralım’ diyen bir lider. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Türkiye’de artık kavga değil, barış içerisinde olalım’ diyen bir lider. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu, benim dostlarım diye, kendisinin dışında farklı düşünen herkesi kucaklayan bir lider. Böyle bir insan kimdir’ diye sorarsanız CHP’liler der ki ‘Bizim Genel Başkan’ımızdır’ der. Adı Kemal Kılıçdaroğlu’dur” (ANKA)