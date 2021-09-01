CHP'li Özkoç'tan 'MHP' çıkışı: Ben demiyorum, anketler diyor

CHP'li Engin Özkoç, Meclis'te bugün düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim barajı hakkında gelen soruya Özkoç, "AKP’nin, çöküşe girdiği dönemde ortağına uygun olarak seçim barajının indirilmesi söz konusu. Farklı düşünen her kesimin, TBMM’de temsil edilmesi için seçim barajı kaldırılmalıdır. Milletle yüzleşmekten korkmamalıdırlar. Yüzde sıfıra indirsinler, derhal sandık kursunlar. Kendi korkularından vazgeçsinler. Bizim istediğimiz Meclis’in itibarının iade edilmesi, bakanların milletin bakanları olması ve tekrar insanlarımızın özgürleşmesidir" dedi.

"MHP yüzde 7’yi geçemez mi?" sorusuna Özkoç, "Ben demiyorum anketler diyor. Onlar da bunu tasdik ediyor" yanıtını verdi.