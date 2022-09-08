CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'a: Ege adaları cephanelik haline gelinceye kadar neredeydin?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ege adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği” yönündeki sözlerine ilişkin konuştu.

Özkoç konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Yunanistan’ın adaları silahlandırması konusunda başından beri netiz, başından beri Türkiye'nin menfaatlerini savunuyoruz. Erdoğan, Ege adaları Lozan’a rağmen cephanelik haline gelinceye kadar neredeydin? Şimdi adaların işgal edildiğini itiraf ediyorsun. Samimi ol! Sadece konuşma, uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye’nin menfaatlerinin yanında ol!”

Erdoğan, Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemine ait füzeleri Türk savaş uçaklarına kilitlemesi iddialarına ilişkin, “Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a bizim tek cümlemiz var: İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz” demişti.