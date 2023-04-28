CHP'li Özkoç'tan '14 Mayıs siyasi darbe girişimidir' diyen Soylu'ya: 'Derhal istifa etmelidir'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir” şeklindeki sözlerine tepki göstererek istifa çarğısında bulundu.

Özkoç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Soylu 14 Mayıs’taki demokratik seçimleri bir darbe seçimi olarak nitelendirmiş. Sandıkları koruması, ülkede huzuru ve güveni sağlaması gereken İçişleri Bakanlığı, ama bunu bizzat provoke eden İçişleri Bakanının ta kendisi! Görevini yerine getirmeyeceğini açıkça beyan ederek” notuyla bir video yayınladı.

Özkoç, videoda şunları söyledi:

Özkoç, "İçişleri Bakanlığı’nda oturan zat Süleyman Soylu, 14 Mayıs’taki demokratik seçimleri, bir darbe seçimi olarak algılamış ve bunu kamuoyuyla paylaşmış. Yapmak istediği tam da şu; aslında sandık güvenliğini sağlaması gereken bakanlık, İçişleri Bakanlığı. Türkiye’de huzuru, güvenliği sağlaması gereken bakanlık, İçişleri Bakanlığı. Ama bizzat bunu provoke eden kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Halkımız 14 Mayıs’ta demokratik bir seçim için sandık başına gidecek. Bunu daha şimdiden gölgelemeye çalışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevini yerine getirmeyeceğini beyan ederek bu seçimlere şaibe yaratması aslında kaygı vericidir. O yüzden bu bakanlık makamında şu andan itibaren kesinlikle oturmamalıdır ve derhal istifa etmelidir" diyerek Bakan Soylu'ya istifa çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, dün İstanbul Fatih’te İlim ve Kültür Vakfı'nın etkinliğinde yaptığı konuşmada, “15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek siyasi darbe girişimidir” ifadelerini kullanmıştı.

Soylu, 14 Mayıs’ı ‘darbe girişimi’ olarak nitelendiren sözlerini Twitter hesabından da paylaşmıştı. (ANKA)