CHP'li Özkoç, İnce'nin çekilmesini değerlendirdi: 'Kılıçdaroğlu’na destek olarak algılıyoruz'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından CHP’den açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bunu bir geri çekilme olarak algılamıyoruz. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına destek olarak algılıyoruz” dedi.

'Çekilme değil mücadelede birleşme'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı ortak mücadelenin önemli olduğunu belirten Özkoç, Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a verdiği demeçlerde, şunları söyledi:

“Bu seçimleri ve mücadeleyi ancak birleşerek kazanırız’ demiştim daha önce sıklıkla. Onun Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini ayrılmak olarak değil bu yolda birleşmek olarak değerlendiriyorum. Bir kere daha ifade ediyorum, bugün verilen mücadele siyasi partilerin kendi ideolojileri için verdikleri bir mücadele değil. Bugün verilen mücadele Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile laik demokratik bir mücadele verenlerin yer değiştirmesi mücadelesidir. Mevcut sisteme karşı olan bütün siyasi partilerin birlikte hareket etmesi gerekir."

'Ümit ediyorum gücümüze güç katarız'

Muharrem İnce’nin aldığı kararın mücadeleyi birleştirme açısından doğru bir karar olduğunu ifade eden Özkoç, “Ümit ediyorum ki etkin bir biçimde Memleket Partisine oy veren kesim tarafından da büyük bir anlayışla karşılanır ve gücümüze güç katmış oluruz. Hayırlı olsun” dedi.

Daha önce de İnce’ye “birlikte mücadele” edelim yönünde çağrılar olduğunu hatırlatan Özkoç, “Genel Başkanımızın kendisiyle yaptığı bir görüşme de var. Bu doğrultuda birlikte mücadele etmemizin önünde hiç bir engel yok. Bir an önce milletin, insanlarımızın temsiliyetinin en üst noktada olduğu parlamenter sistemin getirilmesi için gereğinin yapılması gerekiyor. İnşallah bunu en güçlü şekilde sahada da gösterirler” diye konuştu.

'Kaset, şantaj gibi yöntemler kirli oyunlar'

İnce’nin ifade ettiği "şantaj" konusuna da değinen Özkoç, “Bu gibi yöntemlerin hepsine karşıyız. Kasetler, ses değiştirmeler, görsel değiştirmeler. Bunlar çok çirkin şeyler, kirli oyunlar. İktidar buna tevessül ediyor, Süleyman soylu buna tevessül ediyor. Tüm bunların karşısındayız” dedi.

“Bugün yarın daha iğrenç şeyler de yapabilirler" diyen CHP'li Özkoç, “Karşılarında Kemal Kılıçdaroğlu var. Tertemiz bu ülkenin yetiştirdiği bir evlat var. Kılıçdaroğlu kendisi için değil, partisinin ideolojisi için değil bu ülkenin geleceği için mücadele ediyor. Bu mücadeleye kollarını açıp bu sisteme karşı olan herkesi davet etti. Hepimiz bu inancın arkasında duracağız” ifadelerini kullandı.