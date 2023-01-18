CHP'li Özkoç: Altılı masa Ocak ayından sonra adayı açıklayacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, altılı masadaki siyasi parti liderlerinin ayın 30'unda tekrar bir araya geleceklerini belirterek "Ocak ayından sonra adayı da açıklayacaklar" dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Satın alma gücünün düştüğünü, dış ticaret açığının azalmadığını, işsizliğin tek haneli rakamlara inmediğini ifade eden Özkoç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin millet için değil AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için iyi olduğunu dile getirdi.

Özkoç, şunları aktardı:

"Çünkü o, kendisine söyleneni söyleyen ve onun dışına çıkmayan bir bakan. Sadece Nebati mi? Müthiş konuşmalarıyla bir de AKP'nin sözcüsü var, Ömer Çelik. 'Zam değil fiyat güncellemesi' diyor. 'Erken seçim değil, tarih güncellemesi' diyor. Muhteşem tespitler. Bir partinin sözcüsü böyle açıklama yapar, konuya böyle yaklaşırsa o partiden ne beklenebilir?"

EYT'deki belirsizlik

Aylardan beri konuşulan EYT ilgili hâlâ bir düzenleme bulunmadığını anlatan Özkoç, konunun ne zaman sonuçlanacağının belli olmadığını dile getirdi. Engin Özkoç, "EYT'lilerin en az 3 aylık maaşı yok edildi. EYT'liler mağdur olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Özkoç, EYT kapsamının başlangıç tarihi konusunda ise mücbir sebepten dolayı sigortalı olamayanlar bulunduğunu belirtti. EYT'nin geçerli olacağı tarihte Marmara'da büyük bir deprem yaşandığını anımsatan Özkoç, bunun mücbir sebep olduğunu ve buna uygun yasal düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini savundu.

Erdoğan'ın sözlerini iade etti

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Erdoğan'ın bugünkü AKP Grup Toplantısı'nda, kendisini alkışlayan komutanları eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini iade ettiklerini söyledi.

'6 Nisan'dan sonraki seçim saray içindir'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için Mayıs'ın 14'ünü gösterdiğini belirten Özkoç, "Biz '6 Nisan'dan önce seçim olursa bu millet içindir. 6 Nisan'dan sonraki seçim saray ve senin koltuğun içindir.' dedik. Sen milleti düşünmediğin için kendin için bir seçim tarihi belirledin ve biz millet olarak buna uymak zorundayız. Ama bu millet, umut ediyorum ki son kez senin aldığın bir karara uymak zorunda kalır. Umut ediyorum ki Türkiye, ortak akılla hareket eden parlamenter sistemde, güçler ayrılığında tekrar güçlü, itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti noktasına gelir" diye konuştu.

'Altılı masa ne söylediyse sözünün arkasında duracak'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkoç, altılı masanın, seçim tarihi açıklandığında adayını açıklayacağını duyurduğu hatırlatılarak, adayın yakın zamanda gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu, "Elbette gelecek. Altılı masa ne söylediyse o sözünün arkasında duracaktır. Biz zaten bir takvim açıkladık. Ayın 30'unda tekrar bir araya gelecekler. Ocak ayından sonra adayı da açıklayacaklar. Milletimiz zaten bir adayı değil bir iradeyi bekliyor" şeklinde yanıtladı.

Bir gazetecinin, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasına bakan savcının değiştiğini ve faili Ankara dışına çıkardığı belirtilen kişinin serbest bırakıldığını hatırlatması üzerine Özkoç, adalet mekanizmasının olması gerektiği gibi işlemediğini belirtti.

Adaletin böyle sağlanamayacağını dile getiren Engin Özkoç, "Çocuklarına karşı namus borcumuz var, milletimizin evladına karşı namus borcumuz var. Bunun yerine getirilmesi için sonuna kadar takipçisi olacağız. 3-4 ay içinde sağlıklı kararlar alınmaz ve mağduriyet yaratılırsa millet masası olarak iktidara geldiğimizde konunun düzgün şekilde halledilmesi için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

CHP yarınki komisyona katılacak mı?

"Başörtüsü"ne yönelik Anayasa değişikliği teklifinin yarın Anayasa Komisyonu'nda görüşüleceği hatırlatılarak, CHP'nin komisyona katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Özkoç, bununla ilgili görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.

Kadının kıyafetinin siyasete malzeme olmaması için kanun teklifi verdiklerini dile getiren Özkoç, Erdoğan'ın "Bu bizim için gollük bir pas oldu" dediğini ve bu durumu siyasi malzeme haline getirmeye başladığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, millet masası olarak bir bildirgeye imza attıklarını ve kadının kılık kıyafetiyle ilgili bir tutum birlikteliği olacağını ifade ederek, "O tutum birlikteliği için bugün akşam saatlerine kadar çalışmalar devam edecek. O tutum birlikteliği için çalışmalar neticelendiğinde yarınki pozisyonumuz netleşmiş olacak" diye konuştu.