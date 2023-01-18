Akşener'den anayasa değişikliği açıklaması: Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Akşener'in konuşmasından başlıklar şöyle:
- Bu arkadaşların nazarında siyaset pasta, başörtüsü ise dilimden başka bir şey değil. Bu mesele esasında kapanmış bir yaradır. İnancı doğrultusunda hür bir şekilde yaşamak, evrensel olarak bireyin hakkıdır. Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye esasen ihtiyaç yoktur.
- Biz elbette siyaseti bir kurnazlık yarışı olarak gören bu arkadaşları, seçim kazanmak için her şeyi mubah bilen siyasi partinin giderayak bir kanun teklifinden anayasa peyda etme gayretlerine şaşırmadık.
- Madem Anayasa'da değişiklik olmalıydı son 20 yıldır siz neredeydiniz arkadaş?
- 2008’de, bu konuda, bir düzenleme yaptınız. Hadi diyelim ki; metin eksikti, karar ideolojikti, oydu buydu, ve Anayasa Mahkemesi iptal etti. Tamam, kabul. Peki; mezardan ölüleri kaldırıp, sandığa götürdüğünüz, 2010’daki anayasa referandumunda, bu değişikliği neden yapmadınız? Elinizi tutan mı oldu? Aklınıza mı gelmedi? Yazmayı mı unuttunuz?
- Mesela; 2017’de, bir kez daha, anayasa referandumu yaptınız.150 yıllık birikimi, tek kalemde sildiniz, rejimi değiştirdiniz. Peki, o gün neredeydiniz? Bu değişikliği, o zaman niye yapmadınız? Yapacaktınız da, bir tek bu maddeye mi yer bulamadınız? Yazacaktınız da, karakter limitine mi takıldınız?
- Doğal olarak bazı soruları da Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına sormak zorundayız; madem Anayasa'da bir değişiklik olmalıydı 20 yıldır neredeydiniz? 2010'daki anayasa referandumunda bu değişikliği neden yapmadınız?
- Memleketin bu kadar ağır sorunları varken esasında var olmayan bir mesele maalesef geldi, siyasetin gündemini kapladı. Elbette bu soruna sırtımızı dönemeyiz. Her zamanki gibi ellerine eksik bir metin almışlar, mutabakat arıyorlar.
- Madem bu konu yeniden siyasetin gündeminde, madem bu konu yeniden masada, o zaman anasaysa anayasa, mutabakatsa mutabakat. Biz varız, ama öyle ağam dedi, paşam dedi, saray dedi yok. Öyle kapı kapı gezip miş gibi yapmak yok.
- Gel, bu konu üzerinden bütün tartışmaları kapatalım. Gel, bu meseleyi Türkiye'nin gündeminde sonsuza dek çıkaralım. Gel, milletimizin tamamını kapsayacak, gazi Meclis'imizin bir bütün olarak arkasında duracağı, Türkiye'ye yakışır bir düzenleme yapalım. Ben varım, biz varız, İYİ Parti biz varız. Çalışmamız burada, biz buradayız. Eksikleri gideren, özgürlük alanlarını genişleten, milletimizin ekseriyetini ortak bir noktada buluşturacak teklifimiz hazır. Arkadaşlarımız hazır, biz hazırız. Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım.