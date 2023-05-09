CHP’li Özkan 'YSK'ye başvurduk' diyerek duyurdu: AKP ‘PKK-CHP’ afişlemesi yapacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, AKP Gençlik Kolları ve "bir kısım derneklerin" seçime sayılı günler kala harekete geçtiğini açıkladı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, yarın sabahtan itibaren CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun seçim afişlerinin üzerine “CHP ile PKK” arasında işbirliği olduğuna dönük afişlerin ve yazılamaların yapılacağı bilgisini aldıklarını söyleyen Özkan, sosyal medyada da kurgu videoların dolaşıma sokulacağını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulunduğunu ve bunun engellenmesi gerektiğini ifade eden CHP’li Özkan, “El ilanları bastırılıyor. AK Parti militanları ‘PKK-CHP’ diye afişler asacaklar. Bu terör örgütü propagandası yapmaktır. Terör örgütü kirli ve alçak kampanyanın sonucudur” dedi.

‘PKK’nın kanatlarının altına girdiler'

YSK’den beklentilerinin bunun önlenmesi olduğunu ifade eden CHP’li Özkan, “PKK ile CHP’yi yan yana getiren afişler derhal toplanmalı, engellenmelidir” dedi.

Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“İktidarla tek hesaplaşacağımız yer mahkemelerdir, vatandaşımızın vicdanıdır. CHP’nin hiçbir terör örgütüyle bağlantısı, bağı gizli görüşmemiz ve toplantımız yoktur. CHP’yi PKK ile yan yana getirmek alçaklıktır. Kirli yöntemleriyle CHP’nin kazanmasını engellemek nafile bir çabadır. Halk refahı özgürlüğü tercih etmiştir. Kaybeden AK Parti’dir. Halk kararını verdi. Onları PKK terör örgütü de kurtaramayacak. Yine onlara sığındılar. PKK’nın kanatlarının altına girdiler.”