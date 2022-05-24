CHP'li Özgür Özel: Seçimden önce bir seçim tatbikatı yapılacak

Seçim güvenliğiyle ilgili çalışma yaptıklarını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Seçimden önce bir seçim tatbikatı yapılacak” dedi. Özel, "SADAT gibi paramiliter unsurlar hem seçim güvenliği açısından hem de genel olarak demokratik bir ülke için tehlike taşımaktadır. Bu konuda Genel Başkanımızın ve milletvekillerimizin şirketi ziyareti ile bir kamuoyu yaratıldığı açıktır. Bu noktada alınması gereken tüm önlemleri aldığımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'Seçim güvenliği için ortak komisyon kuruldu'

Cumhuriyet'ten Gizay Çelik'in haberine göre, Özgür Özel şöyle konuştu:

"Seçimde oyların sandığa girdiği gibi çıkması gerekiyor. Seçimler yargı denetiminde yapılmaktadır ancak siyasi partiler, seçimlerin vazgeçilmez unsurudur. Tüm sandıklardan ıslak imzalı tutanakların bir örneğinin alınması noktasında hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda seçim güvenliğine ilişkin kamuoyuna yansıyan endişeleri giderecek bir çalışma içindeyiz. Bir araştırma şirketince sorulan sorunun ardından kamuoyunda parmak boyasının geri getirilmesine yönelik ciddi bir talep olduğu açığa çıkmıştı. Bu çerçevede çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırma kararı aldık. Nasıl 31 Mart yerel seçimlerinde ve daha sonra tekrarlanan 23 Haziran İstanbul tekrar seçimlerinde seçim güvenliği açısından hiçbir sorun yaşamadıysak, yapılacak genel seçimlerde de hiçbir sorun yaşamamak adına ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Ayrıca kamuoyunda 'altılı masa' olarak tanımlanan altı siyasi parti arasında seçim güvenliği noktasında ortak bir komisyon kuruldu. 81 ilde, tüm ilçelerde ve beldelerde seçim güvenliğini aşındıracak bir olay yaşanmaması için hazırlıklarımızı yapıyoruz.

'Seçimden önce bir seçim tatbikatı yapılacak'

Bu işi ne kadar ciddiye aldığımızı göstermek ve en ufak bir aksamanın yaşanmamasını temin etmek için bir tatbikat planladığımızı ifade etmem gerekiyor. Seçimden önce bir seçim tatbikatı yapılacak. Sandık görevlilerimizin fiilen katılacağı bu tatbikatla durumumuzu bir kez daha görme ve varsa eksikliklerimizi giderme şansımız olacak. Seçim günü oy verme işleminin başlamasından itibaren birinci önceliğimiz seçim güvenliği olacak. Tüm parti örgütümüz, tüm üyelerimiz, partimize gönül veren tüm gönüllüler, sandık ve bina görevlilerimiz ile hiçbir aksaklık yaşanmasına imkân vermeyeceğiz. Çünkü bu seçimler tek adam rejimine son verip, ülkeyi yeniden demokrasiyle buluşturacağımız, parlamenter demokratik rejimi inşa etmek için kolları sıvayacağımız seçimler olacak."

Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin “cumhurbaşkanlığı adaylığı mesajı” olarak yorumlanmasıyla ilgili de Özel, “Genel Başkanımızın cumhurbaşkanı adayı olması en çok vekili olarak beni mutlu edecektir” ifadelerini kullanırken 6’lı masadan çıkacak mutabakatın bağlayıcı olduğunu belirtti.