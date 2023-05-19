CHP'li Özgür Özel: 'Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınız'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Afyonkarahisar İstasyon Caddesi'nde düzenlenen mitinge katıldı.

14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmediğini anımsatan Özel, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'la Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine de değindi.

Özel, şöyle konuştu:

"Bugün birinci turdaki iki ittifakın adaylarının genel başkanları Ankara'da bir araya geldiler. Önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılmadan erken bir şey söylemek görevim değil ama Özgür Özel size bir müjde verince veya bu konuda küçük bir fısıltı verince bugüne kadar hep doğru çıktı mı? Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınız. O güzel haberlerle bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının cumhurbaşkanını seçeceğiz. 13. Cumhurbaşkanını artık bin odalı saraylara ve kibirli makamlara değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ne yollayacağımız seçimi bekliyor olacağız."