CHP'li Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanlığı adaylığını açıkladı

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı adayı olduğunu resmen açıkladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adayım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı için tek adaylı bir kongre istediği iddia edilmişti. Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu öne sürülüyor.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Birlikte yol yürümekten onur duyduğum büyük aileme güç katmak için CHP İstanbul İl Başkanılığı'na adayım. Umudu örgütleyeceğimiz, yerel seçimler başta olmak üzere birçok başarıya birlikte imza atacağımız yarınlarda buluşalım" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesabından adaylığını resmen duyuran Çelik, daha sonra İstanbul İl Başkanlığı önüne gelerek adaylık açıklaması yaptı.

Çelik açıklamasında, "Ekrem İmamoğlu'nu destek için adayım" dedi.

Konuşmasına, Taylan Özgür'ü katledilişinin yıl dönümünde anarak başlayan Çelik, özetle şunları söyledi:

"Ne yazık ki 2023 seçimlerini kazanamadık. Çok yaklaştığımız bir seçimde başarı elde edemedik. 20 yılı aşkın süredir demokrasimizi zedeleyen, toplumu kutuplaştıran özgürlükleri sınırlandıran, ülkemizin zenginliklerini bir avuç insana aktararak zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu düzene son veremedik.

Görevimizin ve sorumluluklarımızın farkındayız. Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. CHP olarak 100 yıllık birikimimizle iktidar yolculuğumuzu yeniden başlatacak gücümüz var. Bunu İstanbul'dan başlayarak Türkiye'ye yayacak gücümüz var."