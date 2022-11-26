CHP'li Özel'den Soylu'ya: Önce Lahey Büyükelçiliği'ne uğra

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP’li belediyelerin personellerine yönelik “terör” iddialarına yanıt verdi.

Özel, sosyal medya hesabında 'FETÖ' tutuklusu Tümgeneral Mehmet Dişli'nin ağabeyi olan ve Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden istifası sonrası Lahey’e Büyükelçi olarak atanan Şaban Dişli’yi hatırlatarak, "Önce Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne uğra" dedi.

Soylu’nun açıklamalarının yer aldığı bir haberi alıntılayan Özel şu açıklamayı yaptı:

"Bir yıl önce de rakamlar verdin, bir koca yıl bir operasyonunu işitmedik Süleyman. Anca boş laf konuşup algı peşindesin, başka bir şey değil. ‘Yakınların’ iltisakı üzerinden bir cadı avı, bir operasyon niyetindeysen önce Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne uğra..."