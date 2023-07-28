CHP'li Özel'den parti içi tartışmalara uyarı: 'Dikkat edeceğiz'

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisindeki değişim tartışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Özel, "Özenli bir dile ve vefalı bir tutuma ihtiyaç var" dedi.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a konuşan Özgür Özel şunları söyledi:

“Bu kadar önemli bir seçimin ardından bu tartışmaların olması gayet normal. Kamuoyu önünde partiyi yıpratacak dil kullanılmaması gerekiyor. Her zaman buna dikkat ettim bundan sonra da buna hep birlikte dikkat edeceğiz. Sosyal demokrat sol bir partide müzakeresizlik kültürü olmaz. Konuşmak, görüşmek ve müzakere etmek gerekiyor.”