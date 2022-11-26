CHP'li Özel'den Fuat Oktay'a: Aklınızı başınıza toplayın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "Altılı Masa nokta ile, virgül ile uğraşıyor" sözlerine tepki göstererek, "Bu özensiz dilinizi kınıyoruz ve aynen size iade ediyoruz. Dua edin Genel Kurul salonundaki gibi sizi salondan çıkarttırmayayım. Aklınızı başınıza toplayın, haddiniz değildir bu" dedi.

Özel, Oktay'ın soru ve eleştirilere yanıt kısmındaki söylemlerini eleştirirken, "Sabahtan beri ben herkesi dinledim. İktidar muhalefet gayet düzgün bir dil. Sataşma yok, kavga yok, hakaret yok. Şimdi yine söz size verilecek. Zaten eleştirilerde kamera yok, cevabında kamera var. Bunda da ben sizi eleştirmedim hatta, yücelttim. Bence dedim, ihtiyacı yok böyle bir şeye. Siz oradan üstünüze alınmışsınız. Şöyle bir şey asla söylenmez. 'Biz muhalefetin aksine kadına yönelik şiddeti polemik malzemesi yapmayız.' Bakın, siz bu heyete saygılı olmak durumundasınız. Konumunuz gereği. ‘Altılı Masa, nokta ile virgül ile uğraşıyor…’ Sizin ne haddinize" ifadelelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti:

"Burada Cumhur İttifakı'nın bilmem ne toplantısını eleştiren var mı? Eleştirirsek ya Kalaycı (MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı) çıkar ya bugünkü sayın Sözcü çıkar cevap verir. Ya siz burada ya birilerinden rol çalma peşindesiniz ya kameraların karşısında munhasıran bulmanın tırnak içinde söylüyorum, siyasi şımarıklığı içindesiniz. Biz, bize oy veren seçmene olan yükümlülüğümüz ile bir atanmış olarak seçilmişlerin olduğu bir heyete bu özensiz dilinizi kınıyoruz ve aynen size iade ediyoruz. Dua edin Genel Kurul salonundaki gibi sizi salondan çıkarttırmayayım. Aklınızı başınıza toplayın, haddiniz değildir bu" (ANKA)