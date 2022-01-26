CHP'li Özel'den Erdoğan'ın 'linç' itirafına tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kulislere yansıyan "Gündemi belirleme konusunda güzel ivme yakaladık" sözlerine; "Tayyip Erdoğan, elektriğe ve doğalgaza yapılan fahiş zamların konuşulmasını engellemek, akaryakıt zamlarını konuşmamak, vatandaşı fatura ödeyemeyecek hale getiren ekonomik krizin üzerini örtmek, İran’dan kaynaklı doğalgaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerinin kapanmasına neden olan yönetim sorununu unutturmak için Sezen Aksu ve Sedef Kabaş’a bilinçli bir linç kampanyası başlatıldığını itiraf etmiştir. Ülkenin gerçeklerini perdelemek için bu tür linç kampanyalarından medet ummak bir acizlik göstergesidir ve gelecek açısından kaygı vericidir" yanıtını verdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, “Gündemi belirleme konusunda güzel ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim” sözlerinin medyaya yansıması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Özel, “Tayyip Erdoğan, gündemi belirleme konusunda ivme yakaladıklarından bahsediyor. Son hafta iktidar partisinin belirlediği gündemleri biliyoruz. Önce, 5 yıl önce yazılmış bir şarkı sözünden Sezen Aksu’yu hedef tahtasına oturttular. Bu da yetmedi, Tayyip Erdoğan, camide Sezen Aksu’nun ‘dilini koparmaktan’ bahsetti” dedi.
Özel’in açıklaması şöyle: