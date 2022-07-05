CHP'li Özel'den enflasyon farkı açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, ertelenen dezenformasyon yasası teklifi, Çankıtı Dodurga'daki belediye seçimleri ve TÜİK'in enflasyon verileri hakkında açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin "enflasyon düşüş eğilimine girdi" sözlerine hakkında konuşan Özel, ayrıca enflasyon farkı hesabıyla ilgili açıklamalar yaptı. Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açlık sınırı açıklamalarına da tepki gösterdi.

Çankırı Dodurga seçimlerinin sonuçları ile ilgili olarak Özel, “Mahalle yapılan beldelerin yeniden açılması lazım. Dodurgalıların mücadelesi önemliydi. Muhtarın aday olması ve belediye başkanı seçilmesi önemlidir. Dodurga’ya hayırlı olsun sonuçlar. Cumhur İttifakı’nın Dodurga sonuçları üzerinden bir umut kendisine devşirmesini tebessümle izliyoruz. Son gülen iyi gülecektir" diye konuştu.

Enflasyon farkı hesabı

Özel, “Devlet memurunun cebinden para çalma operasyonunu sizlerin, vatandaşların bilgisine sunmak istiyorum” dedi, “gerçek” ve “maliye” başlıkları ile ikiye böldüğü tablo üzerinden şunları anlattı:

“Bir numarayla, devlet memurlarının cebine girecek paranın, Maliye’nin matematik şeytanlığı ile nasıl alındığını göstereceğim. Yıl başında devlet memurları yüzde 7 buçuk zam verildi. Enflasyon farkı verilecek. Enflasyon kaç? TÜİK açıkladı, 42,35. Ne yapmak lazım? 42,35’ten verilen zammı düşürüp, 34,85’i vereceksin. Var mı bunun başka bir hesabı? Bunu yapınca yüzde 44,29 zam yapman gerekiyor, memurlara. Yüzde 7 ikinci altı ayın zammı da var. Yüzde 7 buçuk birinci altı ayın zammı, enflasyon burada, enflasyondan birinci altı aydan yüzde 7 buçuğu çıkaracaksın; yüzde 34,85. İkinci altı ay için yüzde 7 öngörmüştü, toplu sözleşme, onu ilave edeceksin, yüzde 44,29 zammını verip geçeceksin, normal hesap bu.

Ama bizim Maliye, enflasyondan 7 buçuğu düşüp, enflasyon farkı vermek yerine; enflasyonda yüzde 7 buçuk düşüş uygulayıp, 34,85 yerine 32,42 bir rakam buluyor. Enflasyondan verilen zammı düşüp, enflasyon farkı hesaplamak yerine; enflasyona yüzde 7 buçuk zam indirimi yapıp, yüzde 32,42 buluyor. Bu 32,42 üzerinden hesap yapıyorlar. Böylelikle, ikinci altı ayın yüzde 7’sinin ilavesi ile 44,29 olacakken; yüzde 41,69 diye bir rakam buluyorlar.

Ne oluyor? Üniversite mezunu yeni memur 6 bin 834 lira alıyordu. Kendisine gerçek hesaplama ile 9 bin 890 lira maaş ödeyeceğimize Maliye’nin hesabı ile 9 bin 707 lira maaş ödüyoruz. Ve 183 lira her maaşından para çalınıyor. Bu rakam 1’in 4’ü öğretmen için aylık 231 lira, başkomiser için 296 lira, 8’in 1’i polis memurunda 258 lira, hemşirede 222 lira, araştırma görevlisinde 285 lira; her ay ceplerine girecek maaş hesap oyunu ile ceplerinden alınıyor. Toplu sözleşmeye imzayı kim attı?

Bir tarafta bakan var, bir tarafta Memur-Sen’in genel başkanı Ali Yalçın. Ali Bey, şuna bir bakın. Böyle hesap olur mu? İlk yapılacak iş, Bakan’dan randevuyu alsınlar, bu hesabı yapsınlar. Enflasyon farkı böyle mi verilir? Diğer memur sendikalarına çağrımız. Bir an önce hemen mahkemeye gidin. Bilirkişi isteyin, hesabı yaptırın. 34,85 enflasyon farkı verileceğine, yüzde 32 enflasyon farkı vereceğiz diyorlar. Arada ne çıkıyor? Memurlar çırak çıkıyor. 44 nerede, 41, 69 nerede? Polis memuru kardeşimin cebine girecek para 258 lira, hemşire kardeşimin cebine girecek para 222 lira azalıyor. Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa.

Ayrıca bir diğer eksiklik. İyi niyet olsa bu artışlar yapılırken gelir vergisi dilimlerinin de güncellenmesi lazımdı. Şimdi ne oluyor? Yüzde 20 gelir vergisine girenler, bu zamdan sonra yüzde 27’ye giriyor. Bu gelir vergisi dilimlerine de enflasyon oranında artış yapsa, memurun ödeyeceği vergi artmaz. Bunun kabul edilebilir tarafı yoktur.”