Bakan Bilgin: Refah seviyesine bakın, her ailenin çocuğu okuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren yükselen ülkelerden birisi olduğunu söyledi. Türkiye'nin refah seviyesinin yükseldiğini iddia eden Bilgin, "herkesin bireysel hayatında bunu hissettiğini" söyledi.

'Türkiye farklı, imparatorluk geleneğine sahip'

Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olduğunu "imparatorluk geleneğine sahip" diyerek ifade eden Vedat Bilgin, "Gelenek boşuna yaşanmış bir şey değildir. Oradan elde ettiğimiz olağanüstü bir birikim var. İkincisi Türkiye tarihsel olarak sahip olduğu mirası Anadolu coğrafyası üzerinde temsil ediyor. Burası Akdeniz’in merkezinde olan, dünya ticaret yollarının tarihsel olarak merkezinde olan bir yer. Bugün de dünya enerji yollarının merkezinde olan bir yer" diye konuştu.

Türkiye’nin diğer ülkelerden ayrıldığını belirten Bakan Bilgin, 2000’li yıllarda 300 dolar olan kişi başına milli gelirin şu anda 10 bin doları geçtiğini söyledi.

'Refaha bakın, tüm ailelerin otomobili var, çocukları okuyor'

Türkiye'nin zincirlerini kırarak kalkındığını ifade eden Bilgin, "Bizim rakamlarımıza bakmayın, OECD rakamlarına bakın. Türkiye 2000’de neydi? Sanayide hangi ürünleri üretiyordu, savunma sanayinde neler vardı? NATO’nun verdiği işe yaramaz, eskimiş üstelik hibe altında verip sonradan para istediği silahların dışında neyi vardı? Baktığınız zaman Türkiye değişiyor. Refah seviyesine bakın. Türkiye’de bütün ailelerin, her gelir grubundan ailelerin kapısında otomobili var, çocukları okuyor. Netice itibarıyla hepimiz bireysel hayatımızdan bunu hissedebiliriz" diye konuştu.

'Bizim dövize ihtiyacımız var'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, gelişmiş ülkelerin en büyük probleminin yalnızca enflasyon artışı olmadığını hızlı şekilde ortaya çıkan resesyon tehdidi olduğunu söyledi. Bilgin, “Dünyanın yaşadığı bu küresel kriz bizi fevkalade etkiliyor. Bizim dövize ihtiyacımız var. Dolayısıyla döviz fiyatlarındaki bir dalgalanma bizim ekonomimizde sarsıcı etki yapıyor. İkinci kaynağı da enerji” dedi.

'Türkiye istihdam potansiyeli olan bir ülke'

Bakan Bilgin, son bir haftadır rakamların açıklandığını hatırlatarak, “Burada yapılacak en önemli şey enflasyonu tahribatını çalışanlarımıza ve emekçilerimize hissettirmemek. Bu tahribatı koruyacak tedbirler almak. Biz sosyal bir devletiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Diğer yapmaya çalışacağımız iş fevkalade bir iş. Türk ekonomisi büyüdükçe istihdam oluşturma potansiyeli olan bir ülke” ifadelerini kullandı.

Türkiye 'sefalet' sıralamasında 21. sırada

İşsizlik, enflasyon, faiz ve milli gelir gibi ekonomik göstergelerin esas alınarak hesaplandığı Dünya Sefalet Endeksi’nde Türkiye 156 ülke içinde 21. sırada yer aldı. Sefalet sıralamasında Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ise ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de ekonomik veriler bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin gerisinde.

Türkiye’de kişi başına milli gelir de dolar bazında 2014’ten bu yana düzenli olarak düşme eğiliminde. Son 8 yılda Türkiye’nin hem GSYH hem de kişi başına gelir sıralamasındaki ciddi seviyede düşüş yaşardı. Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) tarihte ilk kez 7 yıl üst üste düşüş gösterdi. Kişi başına gelirde 2015’te 66’ıncı sıradayken 2021’de 78’inciliğe kadar geriledi.