CHP'li Özel'den aday açıklaması: Bugün karara bağlayacaklarını düşünüyorum

CHP, İYİP, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı genel başkanları bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda bir araya geliyor. Toplantıda ittifakın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi beklenirken, söz konusu ismin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

6'lı Masa toplantısı öncesi konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm partilerin beklentisi bu yönde. Karara bağlarlar. Ama belki derler ki yazılı olarak ilan etmek yerine şu tarihte, şu salonda adayımızın tanıtımı olacak. Çünkü bizim adayımız ilan edildiği toplantıda çıkacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye'yi nasıl yöneteceğini anlatacak.

Ben bugün adayı konuşacaklarını ve karara bağlayacaklarını bekliyorum."