CHP’li Özel: TOKİ geçen sene 290 bine verdiği daireyi bugün 608 bine teklif ediyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin son açıkladığı konut projesine ilişkin Özel, “TOKİ, geçen sene 2 artı 1 daireye 293 bin TL diyormuş. Geçen sene 290 bin TL’ye verdiği 2 artı 1 daireyi bugün 608 bin TL’ye teklif ediyor, müthiş kampanya. Gören de geçen sene fiyatlarından yapacak sanır. Mümkün değil, çünkü inşaat maliyetleri uçtu” dedi.

Özel, Erdoğan'ın ve AKP'li kurmayların Tunç Soyer’i hedef göstermesine ilişkinse “Tunç Soyer, tarihi bir konuşma, iyi bir konuşma, güzel bir konuşma yaptı. Bir cümleyi aldılar ve meseleyi Sultan Alparslan’a kadar götürenler oldu, 1071’e. Ecdadımıza, Osmanlı’ya laf ediyor diyenler oldu. Çok net söyledik, Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim diye” ifadelerini kullandı.

Özel’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: