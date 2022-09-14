CHP’li Özel: TOKİ geçen sene 290 bine verdiği daireyi bugün 608 bine teklif ediyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin son açıkladığı konut projesine ilişkin Özel, “TOKİ, geçen sene 2 artı 1 daireye 293 bin TL diyormuş. Geçen sene 290 bin TL’ye verdiği 2 artı 1 daireyi bugün 608 bin TL’ye teklif ediyor, müthiş kampanya. Gören de geçen sene fiyatlarından yapacak sanır. Mümkün değil, çünkü inşaat maliyetleri uçtu” dedi.
Özel, Erdoğan'ın ve AKP'li kurmayların Tunç Soyer’i hedef göstermesine ilişkinse “Tunç Soyer, tarihi bir konuşma, iyi bir konuşma, güzel bir konuşma yaptı. Bir cümleyi aldılar ve meseleyi Sultan Alparslan’a kadar götürenler oldu, 1071’e. Ecdadımıza, Osmanlı’ya laf ediyor diyenler oldu. Çok net söyledik, Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim diye” ifadelerini kullandı.
Özel’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Büyükşehir Belediye Başkanı’mız, bu kutlamaların coşkusuna uygun ve tüm değerlendirmelerin dozunda olduğu ve emperyalist çizmelerinin İzmir’i kirlettiği andan İzmir’i terk ettikleri ana kadarki dostu-düşmanı ayıran bir değerlendirme konuşması yaptı. Tarihi, iyi bir konuşma yaptı. Bu konuşma üzerine birileri esas olarak oradaki kalabalığı, muhteşem katılımı, duyguyu paylaşamayan birileri, hazımsızlık gösterdiler. Karınları şişti, kimyaları bozuldu. Saldırmak için her zamanki gibi bir şeyler aradılar. Arayıp da buldukları cümle şuydu Tunç Soyer’in: Yüz yıl önceki iktidar sahipleri gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydiler. Bu cümleyi aldılar ve meseleyi Sultan Alparslan’a kadar götürenler oldu, 1071’e. Ecdadımıza, Osmanlı’ya laf ediyor diyenler oldu. Çok net söyledik, Selçuklu da bizim, Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim diye.
- Fesli Deli Kadir, keşke Yunan kazansaydı diyordu. Ne diyordu Fesli Deli Kadir; “Bir gün gelecek, Atatürk heykellerini sokaklarda köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceğiz.” Şimdi Ömer Bey, haini ve vatanseveri kime göre ayıracak? Bunlara göre mi ayıracak? Biz, Atatürk’ü dinledik, ondan duyduk, ondan okuduk. İşte elimizde Nutuk. Kendisi okudu bunu Meclis’te, baştan sona günlerce. Ve şöyle söylüyor, ne demişti Tunç Soyer, “Yüz yıl önceki iktidar sahipleri gaflet, dalalet ve ihanet içindeydiler”. Atatürk, Nutuk’un en başında, Samsun’a çıktığım gün genel durum ve görünüşte iki tane sahipliğinden bahsediyor. Kim olacak; biri padişah, birisi de Damat Ferit hükümeti. Biri hükümetin başı, biri de Vahdettin. Diyor ki “Padişah ve halife olan Vahdettin, soysuzlaşmış, kendini ve sadece tahtını koruyabilmeyi hayal ettiği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın başkanlığındaki hükümet güçsüz, haysiyetsiz ve korkak. Padişahın iradesine boyun eğlemekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razılar.” Tartışma bitmiştir. Ömer Bey, kitabı ortasından değil, başından okuyalım.
- AKP’nin gazına gelip bugün Vahdettin güzellemesi yapanlar, hatta bugünkü manşetlerine bile bunu taşıyanlar dün gördüler ki tam da seçim üstü toplumun geneli, bu tartışmalarda Atatürk’ün yaptıklarını, yazdıklarını, yazdığı tarihi bilmekte, önemsemekte, buna itiraz edenlerin notunu vermekte.
- Bugün manşette bütün gazeteler, ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklanacak’ diye söylediler. Dün açıklandı. Birincisi şu; 20 yıldır iktidar kim ya? Kim iktidarda da bu ülkedeki milyonlar, on milyonlar sosyal konuta muhtaç haldeler? Biz, iktidar olduğumuzda evi olmayan, yoksul olan, ev alma ümidi olmayan herkesin sosyal konut sahibi yapılacağını yıllardır söyledik. Sosyal demokrat partiyiz. Siz, 20 yıldır iktidardanız ve geldiğiniz noktada öyle asgari ücretliler, altındakiler, sokakta yatanlar değil, sizin döneminizde artık evi olmayan herkes ev alamayacak durumda. Arabası olmayan hiç kimsenin araba alma ihtimali kalmamış. Öyle bir noktaya geldi ki orta direk vardı, onu çökerttiniz.
- TOKİ, geçen sene 2 artı 1 daireye 293 bin TL diyormuş. Geçen sene 290 bin TL’ye verdiği 2 artı 1 daireyi bugün 608 bin TL’ye teklif ediyor, müthiş kampanya. Gören de geçen seneki fiyatlardan yapacak sanır. Mümkün değil, çünkü inşaat maliyetleri uçtu. 2 artı 1’de iki katın üzerine çıkarmışlar. 3 artı 1’de neredeyse iki kat fiyat çekiyorlar. Peki bu böyle mi hakikaten? Son sene, konut fiyat endeksi, elbette TÜFE için TÜİK tarafından düzenlenmiş, bir sene içerisindeki artış yüzde 160. Bu, İzmir ve Ankara için çok daha yüksek. Bir yılda konut fiyatları bu halde. Burada ne yazıyor? Yazmıyor ama Made in RTE. Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştır. Diyor ya büyük ekonomistim, faiz sonuç değil sebeptir. Aha da düşürünce her şey düştü bak. Peki son bir yıla bakmayın kardeşim. Son bir yılda bir şeyler oldu. Tayyip Erdoğan’ın görev süresinden hemen öncesine bakalım. Aynı endeks, 2017’deki konut fiyatı 100 kabul edilirse şu anda 470. Tek adam rejimi başlamadan önce 1 TL olan evler, 5 TL olmuş. O zaman 1 milyon TL’lik eve emekli ikramiyesi ile taksit ile kavuşmak mümkündü. Şimdi 5 milyona kim kavuşuyor? Kimde var 5 milyon? Böyle bir yere geldi, Recep Tayyip Erdoğan, isminin bir önemi yok, tek adam rejimi tarafından Türkiye’deki konut fiyat endeksi. Durmadı, durmaz. Bu iktidar değişmeden bu artışlar durmaz.