Erdoğan: İzmir Belediye Başkanı Osmanlı'ya hakaret ediyor, haddini bilmez, ahlaksız!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
- (Azerbaycan-Ermenistan çatışması) Ermenistan'ın bu tutumunun sonuçları olacaktır.
- Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir.
- Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır.
- İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır.
- (KYK yurt başvurusu) İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır
- Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.
- Türkiye'deki yurt kapasitesi İspanya, Almanya ve Hollanda'nın toplamından daha fazladır.
- Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz.
- İzmir Belediye Başkanı Osmanlı'ya hakaret ediyor, haddini bilmez, ahlaksız!
- 81 vilayetimizin tamamında üniversitelerimiz var mı? Artık öğrenciler İstanbul'a Ankara'ya gelmiyor, artık okullar onların ayaklarına geliyor. İşte biz bu oyunu böyle bozduk.
- Ülkemizde adaletsizlik, baskı ve milletimiz hakkını gasp etme üzerine kurulan harami düzenini kökten değiştirdik.
- Seçme ve seçilme yaşını 30'dan 18'e biz indirdik! Biz!