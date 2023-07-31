CHP'li Özel parti tabanına dikkati çekti: 'Öfke büyük, devrim şart'

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, seçimlerde alınan oy oranlarına ilişkin, “Bu sonucu yenilgi olarak görmeyenler tabanımızın ve örgütümüzün hissiyatını da anlamıyor demektir. Kendi hissiyatının anlaşılmadığını gören seçmenimiz ve tabanımızda yerel seçimleri de etkileyebilecek bir duygusal kopuş tetiklendi. Bugüne kadar partimizin almış olduğu en ağır yenilgilerde dahi, baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’e konuşan Özel, “Bu durumun yok sayılması partimizin geleceğine ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin kaygılarımızı artırıyor. Tabanımızın hissiyatını anladığımızı tabanımıza hissettirebilirsek, bu travmadan kurtulup ayağa kalkarak birlikte yeni bir mücadele başlatabiliriz” ifadesini kullandı.

Özel, “Her dört kişiden üçünün oyunu alamadığımızı görmeliyiz. Tepkiyi yok sayarsak bu durum onarılmaz sonuçlar doğurabilir. Birtakım reform ve devrimleri süratle yapmak zorundayız” görüşünü paylaştı.