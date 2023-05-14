CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu seçimleri önde götürüyor

CHP Grup Başkanvekili Özel, 'Partimize 81 ilden gelen verilere göre Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde götürüyor' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Oy sayımına ilişkin açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin verilerine göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanıo adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri önde götürdüğünü ifade etti.

Özel'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Partimize 81 ilden gelen verilere göre Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde götürüyor.

Seçim Anadolu Ajansı verileri doğrultusunda sonuçlanmayacaktır.

Merak etmeyin; yayılmaya çalışılan korku ve endişe ikliminin gerçekle ilgisi yok."

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