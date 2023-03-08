CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın "Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz" açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi.

Habertürk yayınına katılan CHP Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel, soru üzerine "HDP'ye ziyaret olasıdır" dedi.

Özel, "İşin zor kısmı geride kaldı. Ben zaten bu liderlerin böyle durum dışında birbirine ne kadar nezaketli olduklarını, kadrolarına nasıl aşıladıklarına bire bir yaşadık. Yine türbülans olabilir ama daha hafif olur. HDP'yi ziyaret olası. Olası deyince olmayası diye de soran olabilir. Sayın genel başkan hiçbir partiyi ötekileştirmeden hepsini ziyaret edecek. HDP'yi de ziyaret edecek. Diğer partilere de ziyaret edecek" ifadelerine yer verdi.