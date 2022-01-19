CHP'li Özel: Kalpazanlar Süleyman Soylu'nun himayesinde

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bugün düzenlenen basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Bizim yapmamız gereken toplumsal olaylara sert müdahale değil, müzakere odaklı yaklaşmaktır” sözlerine tepki gösterdi. Özel, "Köyünü, merasını, deresini savunanlara cop vurduran, ters kelepçe takan, gaz sıktıran sen değil misin?" ifadelerini kullandı.

Kendilerini 'Milli Beka Hareketi' olarak tanıtan ve şarkı sözleri nedeniyle Sezen Aksu'yu tehdit eden gruba işaret eden Özel, "Bu lafı ettiği gün ne var? Milli Beka Hareketi diye kendisi adına onu bunu tehdit eden, en son marifeti Sezen Aksu’yu tehdit edenler, gittiler Sezen Aksu’nun evinin önünde 20.30’da basın açıklaması yaptılar. Ey Süleyman Soylu, sen izin alarak gündüz vakti bunu yapanlara saldırıyorsun. Murat Şahin, açıklamayı yapan zat, daha geçen gün kameralara yakalandı mı? Yakalandı. Üstünden ne çıktı? Sahte polis kimliği, sahte basın kartı, bir tane polis telsizi. Kalpazan adamlar, Süleyman Soylu’nun himayesinde. Milletimize şikâyet ediyoruz” dedi.

Özel şu ifaleri kullandı:

"Süleyman Soylu, şöyle bir ifade kullanmış. Bu ifadeleri okuduğumda ben Türkiye’nin ‘suç işleri bakanı’ değil de İsviçre’nin İçişleri Bakanı konuşuyor sandım. ‘Toplumsal olaylara sert müdahale değil, mümkün olabildiğince müzakereci bir yaklaşımı benimsiyoruz.’ Daha cuma akşamı öğrencilere Taksim’de gaz sıktılar, sürüklediler. Bu kanunsuz emri veren kim? Süleyman Soylu. Boğaziçi öğrencilerine yaptıkları sert müdahaleyi herhalde Bulgar polisi yapmamıştır. Dün Meclis önünde kadınlara yapılan Suriye’nin polisi değil herhalde. Bunların hepsini sizinkiler yaptı."

'Bu pazar yerindeki yangının din istismarıyla bastırılmaya çalışılmasıdır'

Özel Sezen Aksu'nun şarkı sözleri üzerinden oluşan gündeme ilişkin "Yapmaya çalıştıkları şu: 2017’de bestelenmiş, söylenmiş bir şarkıyı; ‘2022’de biz fark ettik, Adem babamıza, Havva anamıza saldırı var’ diyenler, mevzu köpürtenler, bunun adı faşizmin bayrağını yükseltmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Olan durumun "Türkiye’yi yasaklar ülkesi yapmak" olduğunu ifade eden CHP'li Özel, "İşlenmeyen suçları işlenmiş gibi gösterip nefreti körüklemektir. Bu pazar yerindeki yangının din istismarıyla bastırılmaya çalışılmasıdır. Süleyman Soylu’dan korkmayız. Milli Beka Hareketi’nden korkmayız. Tehditleri vız gelir tırıs gider. Size teslim olmayız. Cürmünüz kadar yer yakarsınız" dedi.