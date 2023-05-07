CHP'li Özel: Erdoğan, yaşananların vebalini taşımaktadır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik Erzurum'daki provokasyona tepki gösterdi.

Özel Diyarbakır'da CHP Seçim Bürosu önünde yaptığı açıklamanın videosunu “Bir kenti topyekûn suçlamak, hedef göstermek en büyük yanlıştır. Belediye Başkanı suçludur! Vali suçludur! Emniyet Müdürü suçludur! Dakikalar içinde onları görevden almayan Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yaşananların vebalini taşımaktadır” notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Özel videoda şunları söyledi:

“On binler hakkını arayınca o otobüsler teker teker çekildi. Ancak, yapılacak provokasyonun hazımsızlığı demokrasi dışılığın tek adımı, tek emaresi o otobüsler değildi. Birilerinin; ittifak kurdukları, listelerine aldıkları, geçmişlerinde Gaffar Okkan cinayetinin avukatlarının genel başkanlığı yaptığı bir parti. Konca Kuriş cinayetinin sanıklarını savunanların onların arkadaşlarının bulunduğu bir partinin militanları bugün Erzurum’da ellerindeki taşları, Ekrem İmamoğlu’na ve onu dinlemeye gelmiş Erzurumlulara fırlattılar. Ekrem Bey, bu provokasyona daha çok mahal vermemek için insanları düşünerek alanı terk etti, ancak Erzurum’da yaralıların durumunu öğrenmeden, validen bilgi almadan Erzurum’dan ayrılmadı.

Ancak şunu söyleyelim biz; Diyarbakır bundan çok çekti, bir kenti topyekûn suçlamak, bir kenti yaftalamak, işaretlemek, hedef göstermek en büyük yanlıştır. Biz, Erzurum’daki bir avuç provokatörü ayırıyoruz, Erzurum halkını, Erzurum’un misafirperver insanlarını ayırıyoruz. Suçlu arayacaksanız belediye başkanı suçludur, emniyet müdürü suçludur, vali suçludur. Ancak, dakikalar içinde onları görevden almayan Recep Tayyip Erdoğan, yaşananların vebalini taşımaktadır.”