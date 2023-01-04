CHP'li Özel 'Erdoğan hızını alamadı' demişti: YÖK'ten açıklama geldi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelerinin mevzuata aykırı biçimde atandığını iddia etmişti.

Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YÖK’e fazladan bir üye atadığını öne sürerek, “Cumhurbaşkanı'nın bir üye için yasaya aykırı davranmayı göze almasını anlamamız mümkün değildir” demişti.

YÖK'ten açıklama geldi

YÖK, kurul üyeliğine fazladan bir atama yapılmasının söz konusu olmadığını, internet sitesindeki değişikliğin, isim güncellemesinin gecikmesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

YÖK'ten yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan, YÖK üyeliklerine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, YÖK üyeliği görev süresi daha önce dolan veya istifa eden Kurul üyeleri Prof. Dr. Mehmet Çelik, Prof. Dr. Metin Kıratlı, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Necip Camuşcu, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir'in yerine 24 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Prof. Dr. Arif Bilgin'in atandığı hatırlatıldı.

YÖK'ün açıklamasında, "İddia edildiği üzere Yükseköğretim Kurulu üyeliğine fazladan bir atama yapılması söz konusu değildir. Kurulumuz internet sitesindeki değişiklik, isim güncellemesinin gecikmesinden kaynaklanmıştır" denildi.

'Dağıldıklarını tescil eden müthiş bir açıklama'

YÖK'ün açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Özel, "Dağıldıklarını tescil eden müthiş bir açıklama" yorumunda bulundu.

Özel açıklamasında, "YÖK'ten, tüm iddialarımızı doğrulayan, 5 üyenin 4'ünün değil de istifası bugün alınan üyenin unutulduğu için resminin sitede kaldığı yalanına inanılmasını bekleyen, Metin Kıratlı'nın Prof. olmadığını dahi bilmeyecek kadar dağıldıklarını tescil eden müthiş bir açıklama" dedi.