CHP’li Özel: Erdoğan aday olamaz, YSK onaylarsa suç işler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçim kararı alarak üçüncü kez aday olacağını açıklaması tartışmalara neden oldu.

Sözcü'den Başak Kaya'ya konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın anayasaya göre üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilmesinin mümkün olmadığını söyleyerek “Eğer anayasaya uygun bir aday gösterilmez ve Erdoğan'ın isminde ısrar edilirse bu durumda YSK'ya bolca başvuru yapılacağı aşikardır. YSK da Erdoğan'ın adaylığını onaylarsa Anayasa suçu işler” dedi.

'YSK hukuk içinde karar vermeli'

Özel “YSK'nın önüne gelecek bu konuyu değerlendirerek hukuk içinde karar vermesi gerekmektedir. CHP olarak, 13'üncü Cumhurbaşkanının göstereceğimiz aday olacağını bilmenin özgüveniyle siyaset yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte aday kim olursa olsun, anayasaya, hukuka ne kadar aykırı davranılırsa davranılsın adayımızı Cumhurbaşkanı yapmak, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıldönümünde, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk yakışır bir ismi Çankaya Köşkü'ne çıkarmak için çalışacağız” diye konuştu.