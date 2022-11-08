CHP'li Özel: 'Cemevi, cümbüşevi' diyen kafa 'cümbüşevini' tabii ki Kültür Bakanlığı’na bağlar

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Geçmişte 'Cemevi, cümbüşevi' diyen kafa 'cümbüşevini' tabii ki Kültür Bakanlığı’na bağlar" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan, cemevlerinin elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanması, su giderlerinin de yerel yönetimler tarafından ücretsiz veya indirimli verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifine değinen Özel şöyle konuştu:

"Aleviler, bu ülkenin en kadim inanç gruplarıdır. Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta çok acı olaylara maruz kaldılar. Talepleri yıllardır aynıdır ve maalesef bu konuda da iktidar adım atmamıştır. Yıllar önce bugünkü Cumhurbaşkanı 'Cemevi, cümbüşevi' demişken ve bu dil yarası, yüreklerdeki kanattığı yara apaçık duruyorken seçimlere aylar kala Alevileri temsil eden geniş kitlelerin temsilcileri yerine bir grup seçilmiş kişiyle güya görüşmeler yapıp ondan sonra tüm Alevi camiasına, inanç grubuna torba yasa dayatmasını kabul etmiyorlar; biz de kabul etmiyoruz."

'Geçmişte 'Cemevi, cümbüşevi' diyen kafa'

Alevi örgütlerinin bugün TBMM önünde eylem yaptığını belirten Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Alevilik torbaya sığmaz' diyorlar, aynı görüşü koruyoruz. Sanki kültürel bir etkinlik yapıyorlarmış gibi Kültür Bakanlığı’na bağlanacak. Kültür bütçesinden verilecek paralara değil, Alevilerin kendi inançlarının diğer inançlar gibi, kendi mezheplerinin diğer mezhepler gibi eşit ve adil şekilde devlet tarafından tanınmasına ihtiyaçları var.

Geçmişte 'Cemevi, cümbüşevi' diyen kafa 'cümbüşevini' tabii ki Kültür Bakanlığı’na bağlar. Oysa cemevi, bir ibadethanedir. CHP’li belediyelerde camiler ve cemevleri eşit statüdedir, eşit hizmet alırlar, böyle bir ayrımcılığa tabi değillerdir. Bu ayrımcılığı yapmak, açılım maçılım değildir. 'Açılım yapacağız' diye yola çıkıp da gelen Alevilerin temsilcilerinin otobüslerine polis bindirip otobüsleri şehir dışına kaçırmak neyin nesidir? 'Açılım yapacağız' diye söyleyip, gelen Alevilerin temsilcisinin dedesinin kaşını açmak nedir, kolunu kırmak nedir?"