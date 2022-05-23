CHP’li Özel: Beşli Çete elindeki havalimanını satıp parayı yurtdışına kaçırmak istiyor

"Millet bahçesi" için yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "CHP ve Millet İttifakı'nın iktidara geleceğini anlayan beşli çete elindeki havalimanını satmak istiyor. Çünkü iktidara geldiğimizde ne yapacağımızı biliyorlar. Katarlılara, Arap sermayesine satmak istiyorlar" dedi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Özel, kendilerine bu doğrultuda sürekli duyumlar geldiğini ifade ederek "Beşli çete, CHP iktidara geldiğinde, genel başkanımızın kendilerine ifadelerinden dolayı, elindeki yeni havalimanını paraya çevirip bu parayı da yurt dışına kaçırmak istiyor. Bunun için de burayı satmak istiyor. En kuvvetli alıcı Arap sermaye ise CHP iktidara gelip Atatürk Havalimanı'nı açarsa zarar edeceklerini düşünerek Atatürk Havalimanı'nın ortadan kaldırılmasını şart koştuğunu, beşli çete içerisinden bizlere gelen bazı bilgilerden öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'na ilişkin konuşan Özel, "[...] O havalimanı ile ilgili belli eleştiriler var, bu sene anlaşıldı, belli hava koşullarında bir anda kullanım dışına çıkabiliyor. O zamanda Atatürk Havalimanı pistleri kurtarıcı olabiliyor, bu pistler yıkılarak büyük bir risk aldı, bu konuda da [Erdoğan] suçüstü yakalandı" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı konusunda 'geri adım attığını' savunan Özel şöyle konuştu:

"[...] Havalimanı ortada durdukça satamayacağı, peşkeş çekemeyeceği anlaşıldığında bir statü değişikliğine gitmek istiyor. Arap sermayesinin de bunu takip ettiği ortaya çıkıyor. Erdoğan’ın bu yaptıklarını CHP suçüstü kamuoyuna ilan edince başka bir yere sığındılar. Genel Başkanımız söylemişti, bizim Atatürk Havalimanı için güzel bir projemiz var, işte CHP'nin projesi de buydu diye bize bizim söylediklerimizi savunmaya başladı oysa bizim projemizde pistlerin yıkılmadığı ama boş alanların çok iyi değerlendirildiği hem kütüphaneler hem yeşil alan hem Atatürk ismi altında sosyal alanlarla bol ağaçların olduğu görülen projemiz ortaya çıkınca mecburen bir üniversite öğrencisinin sorusu üzerine u dönüşü yapmak, geri adım atmak zorunda kaldı."