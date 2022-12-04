CHP'li Nazlıaka, Selvi Kılıçdaroğlu'nun Covid-19'a yakalandığını duyurdu

CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı vizyon belgesini kamuoyuna açıkladığı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun gözü kapalı çekilen bir fotoğrafı AKP yanlısı medyada gündem oldu.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka düzenlediği basın toplantısında Selvi Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olduğunu, etkinliğe gelmeden önce kendisine serum verildiğini, daha sonra yapılan koronavirüs test sonucununsa pozitif olduğunu açıkladı.

Nazlıaka, Selvi Kılıçdaroğlu'nun gözleri kapalı çekilen fotoğrafının bir malzemeye dönüştürülmesine tepki göstererek "Selvi Hanımın bir anlık gözlerini kapatmış olmasının böylesi bir malzemeye dönüştürülmüş olması, üstelik de tüm Türkiye'nin gündemini oluşturacak olan, halka büyük bir umut olacak olan son derece etkili konuşmaların yapıldığı güçlü bir gündem varken Selvi Hanıma odaklanılmak noktasına gelinmesi gerçekten hepimizi üzmüştür" dedi.

Nazlıaka, "Bu her şeyden önce bir kadına yönelik şiddettir. Çünkü Selvi hanım bırakın Genel Başkanımızın eşi olmasını bir kadın olarak eşinin önemli bir gününde, kendisinin de tanıklık etmek istediği tarihi bir günde onun yanında bulunmak istemiştir. Ama görüyoruz ki birileri buna bile tahammül edemiyor ve buradan kendisine bir siyasi malzeme çıkarmaya çalışıyor" diye konuştu.

Nazlıaka, "Dün Genel Başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesi önemli böylesi tarihi bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce de kendisine bir tedavi uygulandı, serum verildi. Hatta bu nedenle 14’te başlayacak olan etkinliğimiz 11 dakika kadar geç başladı. Çünkü Genel Başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Daha sonrasında salona birlikte giriş yaptılar. Salonda konuşmalar yapılırken bir anlık Selvi hanımının gözünü kapatmasını yandaş medya müthiş bir malzemeye dönüştürmüş ve mal bulmuş mağribi gibi adeta bugün ana gündem maddesi olarak taşımıştı. Bu gerçekten son derece utanç verici, hepimiz bundan utandık. Ayrıca Selvi hanım dün sonrasında bir test yaptırdı, bunu da paylaşmak zorunda kalmış olmak utanç verici ama, kendisinin covid pozitif olduğu da ortaya çıktı. Buradan Selvi hanıma, Kılıçdaroğlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.