CHP'li Nazlıaka 'Kılıçdaroğlu'nun kabinesinde yarışmak' için milletvekili aday adaylığından çekildi

Milletvekili aday adaylığından çekildiğini açıklayan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Bugün Sayın Genel Başkanımızla görüştüm ve bundan sonraki sürece, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kabinesi’nde yarışmak üzere milletvekili aday adaylığımı çekme kararı aldım" dedi.

Yenimahalle Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde konuşan Nazlıaka, milletvekili aday adayı başvurusu çekeceğini duyurdu.

Nazlıaka, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Buraya aday adayı olarak çıkmadım, bir duyuru yapmak için çıktım. Ben bugün bir karar aldım. Bu kararımı önce çekirdek ailemle paylaştım. Şimdi de büyük ailem CHP ailesiyle paylaşmaya karar verdim. Biliyorsunuz, üç dönem bu güzel şehrin milletvekili olma onurunu yaşadım.

Ben bugün sayın Genel Başkanımızla görüştüm ve bundan sonraki sürece 13. Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bakanlar Kabinesi’nde yarışmak üzere milletvekili aday adaylığımı çekme kararı alarak bugün buraya geldim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Genel Başkanımızın takdiri, sizlerin de elbette desteği, onayıyla bu kutlu yürüyüşü hep beraber sürdüreceğiz."