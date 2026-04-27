CHP'li milletvekiline ‘kes lan’ demişti: Ayaş Kaymakamı Eligül'e soruşturma ve tenzili rütbe

Ankara’da Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyuran İçişleri Bakanlığı ayrıca Eligül’ün görevinin de değiştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Ayaş’ta 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun kaymakamlık tarafından tören alanına alınmadığı iddiası üzerine Kaymakam Muharrem Eligül "Fatih Sultan Mehmet'in türbesine girip sandukasını tekmelemek" gibi konuyla ilgisiz iddiaların bulunduğu ve sık sık dinsel ifadelere yer verdiği bir açıklama yayımlamış, daha sonra bu açıklamayı silmişti. Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eligül'ü gündemde tutacaklarını belirterek "Ayaş Kaymakamı, seni unuttuk sanma. TBMM'de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız bu hafta" diye yazmıştı.

Eligül ise Akdoğan’ın paylaşımı alıntılayarak büyük harflerle "Kes lan!" yazdığı bir paylaşım yapmıştı.

Bakanlığın açıklaması sonrası Umut Akdoğan sosyal medya hesabından Eligül'ün görevden alındığını belirterek "Yarına da kalmadı. Edepsiz kaymakam görevden alındı. Duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum. Mesele ben de değilim. Biz milyonlarca yurttaşımızın naçizane temsilcileriyiz. Yetkiyi onlardan alıyor, onlar adına konuşuyoruz. Edepsizliği sindiremeyiz" diye yazdı.