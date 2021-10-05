CHP'li milletvekili hakkında taciz ve darp iddiası

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, danışmanını dün sözlü tacize maruz bıraktığı ve tokat attığı iddia edildi. Olaya koridorda odası bulunan diğer milletvekillerinin müdahale ettiği söylenirken, kadın danışmanın bölgeden ayrılırken "Elimde ses kayıtları var" dediği öne sürüldü.

CNN Türk'ten Mustafa Berber'in haberine göre CHP’den henüz bir açıklama yapılmaazken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'ün iki genel başkan yardımcısını bu konunun araştırılması için görevlendirdiği öğrenildi. Bu isimler Gülizar Biçer Karaca ve Muharrem Erkek.

Habere göre danışman hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra milletvekilinden şikayetçi de oldu.